Vela: gli skipper protagonisti di una “Foto-gallery” per il Campionato invernale di Roma

Lo scatto migliore verrà premiato nel corso del pasta-party che si svolge abitualmente al Circolo velico di Fiumicino

di Umberto Serenelli

Regatare e al tempo stesso scattare foto alle imbarcazioni degli avversari. È l’idea partorita dal Circolo velico Fiumicino per dare nuovi stimoli agli equipaggi protagonisti del Campionato invernale di Roma di vela.

Si tratta di una “Foto-gallery”, realizzata direttamente dagli 80 equipaggi, in occasione della 44ma edizione del tradizionale appuntamento al quale partecipano molti appassionati romani di vela pronti a misurare le loro ambizioni nelle prossime gare che si disputeranno tra il pontile di Ostia e il porto di Roma.

“Oltre alle sfide a colpi di vela – precisa il ds del circolo – abbiamo voluto valutare le capacità degli skipper anche come fotografi. Per tale motivo è stato quindi indetta una sorta di concorso, chiamato appunto ‘Foto-gallery’, per stuzzicare l’estro durante la pressione agonistica di una regata in cui gli equipaggi sono chiamati a una serie di scatti, nei confronti dei rivali, durante lo svolgimento della gara. Nel corso del pasta-party nel circolo verranno poi proiettate le immagini, catturare anche con un telefonino, e una giuria premierà la migliore con un buono acquisto di abbigliamento messo a disposizione dello sponsor ‘Emporia’ al quale è piaciuta l’idea”.

Intanto, il Campionato è giunto alla quarta giornata che si disputerà l’8 dicembre. Nel corso delle precedenti gli iscritti hanno svolto quattro regate da cui è scaturita una classifica abbastanza interessante che vede alcuni storici gusci insidiati dalle new entry. Il circolo ha deciso di eliminare la classe “Meteor” perché al nastro di partenza si sono presentate sono 5 imbarcazioni per cui questa edizione vedrà impegnati gli 80 scafi suddivisi nelle categorie: Regata, Gran Crociera, Minialtura e Vele bianche. Guida la classifica generale della Regata 1 e 2 Irc il timoniere Angelo Lobinu a bordo di Geex. Segue Spritz di Fabrizio De Feo e quindi Kalima di Franco Quadrana che è anche il presidente del Circolo di viale Traiano. Leader della categoria Gran Crociera e Joshua di Emma Albani, seguita da Bijou dello skipper Massimiliano Cataldi e da Gaia di Andrea Proietti. Guida le Vele bianche la sorprendete Felgiva di Carlo Di Carlo, tallonato da Garota di Romeo Piperno e da Bassa Marea. In testa alla Mini altura c’è Spiffero di Guglielmo Carducci che deve guardarsi da Dejavu di Fabrizio Fiorentino inseguito da Sea Star di Gianni Nobile