Vela – domani ultima regata ad Ostia del Campionato invernale di Roma

Le premiazioni si svolgeranno il 14 marzo, ore 17:30, al “PalaFersini” di viale Danubio a Fiumicino

di Umberto Serenelli

Si svolgerà domani l’ultima regata del Campionato invernale di Roma. Davanti al litorale di Ostia e sul campo di gara “disegnato” tra pontile e porto di Roma, i 70 equipaggio iscritti alla 45ma edizione del tradizionale appuntamento si daranno battaglia a colpi di vela per aggiudicarli il primato nelle cinque categorie.

Si tratta dei classici raggruppamenti: Regata e Gran Crociera Orc-Irc, Costiera, Minialtura e Vele bianche dove sono state disputate 8 prove valide, fatta salva la Gran Crociera con 5, e quindi gli skipper contano di disputare altre due regate valide nel corso della nona giornata, prevista appunto domenica, con la possibilità di effettuare gli scarti di quelle prestazioni meno performanti.

Confermati anche per l’ultimo appuntamento i tre itinerari dalle 5 alle 7 miglia e regolati da sei boe: il primo è a forma di “bastone”, l’altro invece è un semplice quadrilatero e l’ultimo è un triangolo.

“Un discorso diverso per gli equipaggi impegnati nella gara ‘costiera’ che definiamo una regata lunga – commenta Massimo Pettirossi, ds del Circolo velico Fiumicino che organizzata da sempre l’evento aperto agli appassionati della vela – Si svolgerà su un campo di 8 miglia privo di boe e è definito solo dalle coordinate geografiche che i timonieri dovranno rispettare. Questa categoria si è adattata molto bene agli equipaggi con un numero ridotto di persone che non vengono così messi sotto pressione dalle continue e complesse virate attorno alle boe”.

In pole position nella classifica della categoria Regata-Orc il guscio “Geex” dello skipper Angelo Lobinu, inseguito da “P.V. sempre fox” di Paolo Colangelo e da “Nautilus mai tai Roma dell’esperto timoniere Giuseppe Stillitano. Tre punti separano gli scavi in lizza per il primato e è dunque difficile avanzare un pronostico per chi salirà sul gradino più alto. Situazione analoga anche nella Gran Crociera-Orc guidata da “Kika2” di Stefano Nicolò tallonata da “Pippopippo” timonata da Roberto Cimini e da “Bijou” di Massimiliano Cataldi. Domina la Costiera il sorprendente “Firt Fun” che deve temere il ritorno di “La Cage aux folles” e di “Allegro appassionato”.

Leader della Minialtura è “Spiffero” di Guglielmo Carducci, appartenente al circolo Yacht Club, che dovrà guardarsi da “Se po’ fa”, un modello Dufour 2800 iscritto al Circolo velico Fiumicino. In terza posizione ma distante dall’insidiare i due scafi si trova “Mada” di Pietro Prestininzi. Nella Vele bianche è balzata al comando “Brava les compains” di Roberto Maiorana che vanta solo sono mezzo di differenza da “Bellamia” e da “Trip” di Mauro Tripicaino.

La cerimonia di premiazione del 45mo Campionato è prevista sabato 14 marzo, ore 17:30, all’interno “PalaFersini” in viale Danubio a Fiumicino.