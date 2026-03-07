Via Torre Clementina, verso il recupero dei “quadrati” rimasti vuoti da oltre 10 anni

Allo studio i progetti di fattibilità per decorare gli spazi deteriorati del borgo Valadier

di Dario Nottola

Non è tramontata la possibilità di vedere riempiti di decorazioni i “quadrati” vuoti ed in parte deteriorati presenti sul tratto iniziale di via Torre Clementina, lungo il Borgo Valadier. A quanto si è appreso, infatti, è in corso uno Studio di fattibilità dei progetti che gli uffici comunali stanno preparando e che saranno presto all’attenzione del sindaco Mario Baccini.

Tali spazi incassati, da quando furono realizzati oltre dieci anni fa, appaiono vuoti, grigi ed ormai in vari tratti rovinati, dando un’immagine anti estetica che stride da tempo con il restyling della strada.

A più riprese cittadini e turisti hanno evidenziato la circostanza ma molti si sono chiesti quale sia la loro funzione, non conoscendo l’origine della loro realizzazione. Tra gli interrogativi, il fatto che una zona che rappresenta il cuore storico della città — e sulla quale sono stati investiti fondi per renderla più accogliente e caratteristica — presenti elementi lasciati in sospeso, che rischiano di compromettere l’immagine complessiva dell’area. Da qui, la richiesta di restituire decoro e coerenza estetica a questa via così centrale per cittadini, visitatori e commercianti.

Facciamo allora un pò di recente memoria storica: i quadrati furono realizzati in concomitanza con la prima vera ristrutturazione di via Torre Clementina. Al loro interno l’amministrazione comunale, con la supervisione della Soprintendenza archeologica, aveva previsto d’inserire dei Mosaici decorativi come secondo step delle raffigurazioni realizzate con piastrelle di ceramica lungo la rotonda di via degli Orti, all’ingresso di Fiumicino, che vede in primo piano i Porti imperiali di Claudio e Traiano, elemento centrale della storia del nostro territorio. Nei quadratoni su via Torre Clementina erano previsti dei veri e propri mosaici sempre raffiguranti elementi della storia di Roma e di Fiumicino.

All’epoca dell’ipotesi di progettazione il Presidente della Pro Loco, Giuseppe Larango, ed il pittore di piazza Grassi, Giuseppe Mancuso, prestarono la loro consulenza. Poi però l’intervento non ebbe seguito ed i quadrati sono rimasti “vuoti” e privi di manutenzione fino ad oggi. Ora, confidiamo che a breve ci sia la svolta attesa, come accennato, da parte dell’amministrazione per completare il decoro sulla “main street”.