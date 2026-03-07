Scuola infanzia Fregene, Di Genesio Pagliuca e Meloni: “Bambini senza spazio all’aperto”

Presentata mozione per il ripristino e la messa in sicurezza del boschetto

“La tregua dalla stagione delle piogge che nel 2026 è apparsa interminabile, ha portato con sé il desiderio di riappropriarsi degli spazi esterni per tanti piccoli studenti delle scuole dell’infanzia del territorio. Esigenza diventata impellente e richiesta a gran voce dalle insegnanti della scuola dell’infanzia di Fregene, a cui era stata promessa mesi fa la sistemazione e messa in sicurezza del boschetto adiacente l’istituto per le attività esterne dei bambini” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Paola Meloni, Consigliera comunale Lista Civica Ezio.

“Ad oggi – proseguono – nessuna notizia dei lavori attesi, con grande delusione dei bambini costretti a stare negli spazi ristretti di un’aula pur avendo l’opportunità di godere dell’aria aperta e delle belle giornate. Per questo abbiamo deciso di presentare una mozione a firma dei consiglieri di opposizione, un documento che chieda all’amministrazione un impegno concreto e tempestivo per il ripristino degli spazi esterni della scuola dell’infanzia di Fregene e la verifica di sicurezza ed agibilità degli spazi esterni di tutte le scuole del territorio comunale”.

“Garantire ai bambini la possibilità di muoversi e interagire all’aria aperta ove esistano gli spazi necessari, non può essere una ‘concessione’ o il favore del consigliere di turno, ma il frutto di una programmazione organica che permetta di segnare l’arrivo della primavera con piena disponibilità e fruibilità degli spazi esistenti” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Paola Meloni