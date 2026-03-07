Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 7 Marzo 2026

Scuola infanzia Fregene, Di Genesio Pagliuca e Meloni: “Bambini senza spazio all’aperto”

Presentata mozione per il ripristino e la messa in sicurezza del boschetto

 

“La tregua dalla stagione delle piogge che nel 2026 è apparsa interminabile, ha portato con sé il desiderio di riappropriarsi degli spazi esterni per tanti piccoli studenti delle scuole dell’infanzia del territorio. Esigenza diventata impellente e richiesta a gran voce dalle insegnanti della scuola dell’infanzia di Fregene, a cui era stata promessa mesi fa la sistemazione e messa in sicurezza del boschetto adiacente l’istituto per le attività esterne dei bambini” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Paola Meloni, Consigliera comunale Lista Civica Ezio.

 

“Ad oggi – proseguono – nessuna notizia dei lavori attesi, con grande delusione dei bambini costretti a stare negli spazi ristretti di un’aula pur avendo l’opportunità di godere dell’aria aperta e delle belle giornate. Per questo abbiamo deciso di presentare una mozione a firma dei consiglieri di opposizione, un documento che chieda all’amministrazione un impegno concreto e tempestivo per il ripristino degli spazi esterni della scuola dell’infanzia di Fregene e la verifica di sicurezza ed agibilità degli spazi esterni di tutte le scuole del territorio comunale”.

 

Garantire ai bambini la possibilità di muoversi e interagire all’aria aperta ove esistano gli spazi necessari, non può essere una ‘concessione’ o il favore del consigliere di turno, ma il frutto di una programmazione organica che permetta di segnare l’arrivo della primavera con piena disponibilità e fruibilità degli spazi esistenti” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Paola Meloni

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Asilo Fregene Di GenesioPagliuca Meloni
Articoli correlati
Sport

Vela - domani ultima regata ad Ostia del Campionato invernale di Roma

sabato, 7 Marzo 2026
Politica

Scuola infanzia Fregene, Di Genesio Pagliuca e Meloni: "Bambini senza spazio all'aperto"

sabato, 7 Marzo 2026
Cronaca

Via Torre Clementina, verso il recupero dei “quadrati” rimasti vuoti da oltre 10 anni

sabato, 7 Marzo 2026
Cronaca

Al buio per i debiti: a Fregene la crisi del condominio diventa emergenza

sabato, 7 Marzo 2026
Cronaca

Abbandonato il “dolium” di epoca romana nello spazio espositivo davanti all’ex biglietteria dell’Autorità di Fiumicino

sabato, 7 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci