Vela: l’equipaggio del ‘Bijou’ si aggiudica il Trofeo Città di Fiumicino

Il Sindaco Baccini e l’Assessore Poggio hanno premiato i vincitori 44mo Campionato Invernale Roma

di Dario Nottola

L’equipaggio di Bijou, di Massimiliano Cataldi, si è aggiudicato il “Trofeo Città di Fiumicino”, consegnato dal sindaco Mario Baccini, all’imbarcazione che si è distinta fra le 81 partecipanti alla 44ma edizione del Campionato Invernale d’altura di Roma, manifestazione velica organizzata dal Circolo Velico Fiumicino, con il patrocinio del Comune, Fiv e Uvai. A Fiumicino la consegna dei premi ai vincitori delle varie categorie, alla presenza anche dell’assessore allo Sport Federica Poggio e del vicepresidente FIV Lazio Cristiana Monina. Nove le giornate di regate disputate fra ottobre e inizio marzo, con oltre 600 velisti in acqua.

“Un premio che simboleggia non solo l’eccellenza sportiva, ma anche l’importanza del mare e della nautica per la nostra città – ha commentato Mario Baccini – Il Campionato Invernale di Roma rappresenta una delle tradizioni sportive più importanti di Fiumicino, che richiama ogni anno numerosi appassionati. Oggi siamo qui a celebrare l’eccellenza dello sport, ma anche a guardare al futuro. Prossimamente, infatti, celebreremo un altro grande successo: la vittoria dell’Atlantic Race for Cruiser da parte del C Cat 38 Bellamossa Città di Fiumicino, una barca interamente costruita nella nostra città dalle maestranze locali e a breve organizzeremo un evento per festeggiare questo straordinario risultato e per valorizzare il lavoro delle nostre imprese, che continuano a distinguersi a livello internazionale. Fiumicino si conferma così un punto di riferimento per il mondo della nautica“.

Il Premio Challenge dedicato a Durand de La Penne è andato a Kalima, l’imbarcazione del presidente del circolo velico Franco Quadrana, che si è aggiudicato anche il primo posto in Regata 1. Nella classe Regata 2 IRC primo posto per Paolo Colangelo con PV Semper Fox, mentre “Spiffero” di Guglielmo Carducci è salito sul gradino più alto del podio fra i Minialtura. Nel raggruppamento Vele bianche vittoria di Felgiva di Carlo Di Carlo, mentre Massimiliano Cataldi con Bijou si è aggiudicato anche il primo posto IRC Gran Crociera e ORC Crociera Classe C. Francesco Smeriglio con la sua Breeze II ha vinto invece nella categoria ORC Crociera Classe B, mentre “Mart” di Edoardo Lepre ha dominato fra i Regata Classe C. Grande festa sul podio per Angelo Lobinu che si è aggiudicato la vittoria fra i Regata Classe B.

“Desidero ringraziare tutti i concorrenti, lo staff del club, gli ufficiali di regata, il personale della Croce Rossa che hanno reso possibile la riuscita di questo evento. E’ per noi un grosso impegno portare avanti questa manifestazione che oggi ha raggiunto la 44ma edizione – ha detto il presidente del Circolo Velico Fiumicino, Franco Quadrana – ma la portiamo avanti sempre con lo stesso impegno, con l’obiettivo di promuovere la cultura nautica nel nostro territorio”.

“Le condizioni meteo che hanno caratterizzato questa edizione sono state varie – ha sottolineato il Direttore tecnico, Edoardo Lepre – da brezze leggere, a vento più sostenuto con mare formato che hanno permesso di disputare delle splendide prove tecniche che, al termine delle nove giornate, hanno fatto salire sul gradino più alto del podio davvero i migliori equipaggi presenti in acqua“.

“Quest’anno, ben 81 barche e oltre 600 persone sono state coinvolte nelle varie competizioni, da ottobre a marzo, per un totale di 9 giornate di gare. Le regate, che si sono svolte secondo il formato ‘a bastone’, hanno visto un percorso segnato da boe posizionate davanti al Porto di Ostia e, in base alle condizioni meteorologiche, anche nel mare di fronte a Focene”, ha spiegato Massimo Pettirossi, Direttore Sportivo del Circolo.

Novità di quest’anno è stata una mostra fotografica che ha esposto scatti realizzati direttamente dai regatanti durante la navigazione. Le foto più belle sono state selezionate e mostrate durante la premiazione, per enfatizzare la passione e l’impegno di chi vive il mare con intensità.

I RISULTATI

Vele Bianche

1° Classificato – ITA15249 – Felviga Carlo Di Carlo

2° Classificato – ITA15643 – Garota Romeo Piperno

3° Classificato – ITA17843 – Sylphea IV Gaetano Iannini

IRC Gran Crociera

1° Classificato – ITA18073 – Bijou – Massimiliano Cataldi

2° Classificato – ITA17528 – BREEZE II – Francesco Smeriglio

3° Classificato – ITA14456 – GAIA – Andrea Proietti

IRC Regata 2

1° Classificato – ITA15800 – PV SEMPER FOX – Paolo Colangelo

2° Classificato – ITA15324 – NAUTILUS – MAI TAI ROA – Pino Stillitano

3° Classificato – ITA91 – SPRIZ- Fabrizio Di Meo

IRC Regata 1

1° Classificato – ITA13101 – KALIMA – Franco Quadrana

2° Classificato – ITA77777 – FOXY LADY – Pino e Marco Raselli

3° Classificato – ITA18999 – GEEX – Angelo Lobinu

MINI ALTURA

1° Classificato – ITA13230 – SPIFFERO – Carducci Guglielmo

2° Classificato – ITA24000 – DEJA’VU – Fabrizio Fiorentino

3° Classificato – ITA9718 – SEA STAR – Nobile Gianni

ORC Crociera Classe C

1° Classificato – ITA18073 – BIJOU – Massimiliano Cataldi

2° Classificato – ITA17112 – LYSITHEA – Roberto Bocci

3° Classificato – ITA17370 – AKELA – Ferruzzi Emanuela

ORC Crociera Classe B

1° Classificato – ITA17528 – BREEZE II – Francesco Smeriglio

2° Classificato – ITA17721 – TWELVE – Pucillo Gabriele

3° Classificato – ITA10601 – BELFAGOR – Crestini Livio

ORC Regata GR 2 Classe C

1° Classificato – ITA14999 – M.ART – Edoardo Lepre

2° Classificato- ITA15800 – PV SEMPER FOX – Paolo Colangelo

3° Classificato – ITA15324 – NAUTILUS – MAI TAI ROA – Pino Stillitano

ORC Regata Classe B

1° Classificato – ITA18999 – GEEX – Angelo Lobinu

2° Classificato – ITA13101 – KALIMA – Franco Quadrana

3° Classificato – ITA77777 – FOXY LADY – Marco e Pino Raselli

Trofeo Città di Fiumicino 2025

ITA18073 – BIJOU – Massimiliano Cataldi

Trofeo Challenge Durand De La Penne 2025

ITA13101 – KALIMA – Franco Quadrana