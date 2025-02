Una grande Supernova Fiumicino batte il San Nilo Grottaferrata in casa

86-83 il risultato finale che ha contributo a rendere la partita emozionante dall’inizio alla fine

La pallacanestro che tutti vorrebbero vedere: intensa, viva, bella. Anzi, bellissima. Se poi ci aggiungi anche la vittoria, allora diventa davvero la serata perfetta. Quelle che ha vissuto la Supernova Fiumicino contro la seconda forza del campionato: 86-83 il risultato finale contro San Nilo Grottaferrata che ha contributo a rendere la partita emozionante dall’inizio alla fine.

Dopo il debutto a Valmontone, questa volta l’ultimo arrivato Okereke trova spazio nel quintetto iniziale e risponde subito presente. Poi 12 punti in fila di Fasolino, tutti dal perimetro, e la tripla del capitano Tebaldi permettono alla Supernova di passare in pochissimo tempo dal -6 al +8 al 18’ (26-18). Ma lo show al Pala Supernova è appena cominciato, specie quello delle triple che arrivano una dopo l’altra come se non ci fosse un domani (tanto che all’intervallo entrambe le squadre supereranno quota 50 punti).

Al 18’, però, i rossoneri sono costretti a dover rinunciare al vantaggio, merito principalmente del duo Permon-Converso che costruisce con qualità il contro-break (47-50 al 18’). Ma l’altalena nel punteggio sarà una costante, fino alla fine. Dopo il -6 del 33’ la Supernova passa al +8 del 36’, importante ma non ancora decisivo perché toccherà qualche difesa di squadra prima di poter strappare i due punti in palio e godersi un successo fondamentale.

SUPERNOVA FIUMICINO-S. NILO GROTTAFERRATA 86-83 (31-26, 52-54, 70-70)

Supernova: Zappalà 4, Peroni, Tebaldi 19, Tripodi, Manzo 18, Manzotti 14, Tiraferri ne, Fasolino 16, Vani 2, Okereke 13. Coach: Sardo