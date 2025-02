Trasferta difficile per la Supernova di C, che cerca conferme a Frosinone, dopo Grottaferrata

Coach Sardo: “Ripetere l’ultima prova”

Negli occhi c’è ancora la partita contro Grottaferrata del weekend scorso, e che partita. Bella, bellissima. Una partita che ha regalato punti, entusiasmo e coraggio alla Supernova Fiumicino di C.

Esattamente da tutto questo i ragazzi di coach Sardo devono prendere spunto per provare a ripetersi domani pomeriggio, alle ore 18:30, sul parquet della Scuola Basket Frosinone, attuale terza forza del campionato.

“Il nostro motto non cambia, e quindi siccome tutte le partite per noi sono importantissime servirà una nuova prestazione fatta di attenzione, coraggio e voglia. Solo così sarà possibile pensare di poter fermare un’altra big del nostro campionato – ha affermato alla vigilia Andrea Sardo – Il successo contro Grottaferrata è stato utile sotto tanti punti di vista, così come continua a essere sempre più utile dal punto di vista tattico l’inserimento di Okereke, ma non può purtroppo bastare, siamo chiamati a spingere ancora più forte da qui alla fine della stagione regolare”.

La gara di domani sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Supernova grazie alla collaborazione con Frosinone.