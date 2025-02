Trasferta a Valmontone per la Supernova Fiumicino

Coach Sardo: “Mi aspetto una reazione dalla squadra”

Imparare dal recente passato, imparare dai propri errori con la consapevolezza che con lo spirito giusto tutto può diventare realtà per la Supernova Fiumicino.

I rossoneri reduce dal ko contro Latina saranno impegnati domani sera (20:30) in casa di Valmontone: “Sappiamo bene che in questo weekend servirà un atteggiamento totalmente differente da quello dell’ultima partita, in tutto e per tutto nonché dal primo all’ultimo secondo. Mi aspetto, dunque, una risposta considerevole da parte della mia squadra – afferma il coach Andrea Sardo a un giorno dalla palla a due – La prima reazione c’è stata nel corso della settimana durante gli allenamenti, ma ora servirà trasportarla in campo per la sfida contro Valmontone che, come tutte le gare del nostro girone, avrà delle insidie evidenti”.

Anche la gara di questo weekend sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Supernova.