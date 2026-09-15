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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 15 Settembre 2026

Torna il “Campionato italiano di moto d’acqua 2026” a Fiumicino con il Presidente del Coni tra i “protagonisti”

Luciano Bonfiglio infatti scenderà in acqua in sella ad uno dei bolidi assieme ai colleghi di altre Federazioni

 

di Umberto Serenelli

 

Il tratto di mare antistante piazzale Molinari a Fiumicino ospiterà il “Campionato italiano di moto d’acqua 2026”. L’evento in cui inseriti anche i riconoscimenti “Gran prix Fiumicino aquabike” e il “Trofeo Regione Lazio” aprirà i battenti venerdì e catalizzerà l’interesse degli appassionati di motonautica fino a domenica.

 

 

Protagonisti della manifestazione tricolore oltre 150 piloti molti dei quali sono già saliti sui gradini più alti del podio in occasione di competizione tricolori, europee e mondiali. Le sfide in acqua della manifestazione, organizzata dal Cast Sub Roma 2000 e patrocinata da comune di Fiumicino, Regione Lazio e Coni, potranno essere seguite dal lungomare della Salute o dal molo sud del porto-canale dove sarà possibile assistere ai duelli delle moto.

 

La prima giornata sarà dedicata, dalle ore 9 alle 13, agli studenti degli istituti scolastici del territorio con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della motonautica e alla cultura del mare.

 

 

Il progetto prevede la presenza di circa 400 giovani mentre l’organizzazione sarà impegnata nell’allestire il campo di gara, con tanto di boe, e nell’apertura delle iscrizioni previste dalle 15:30.

 

 

Il giorno successivo, prenderanno ufficialmente il via le attività sportive con le prove libere, alle ore 8:30, e a seguire la prima sessione di gara. Nel pomeriggio, dalle ore 14.00, si svolgerà invece la seconda competizione.

 

 

Un momento particolarmente significativo per la motonautica è in programma alle 17 e vedrà protagonisti sia il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che i colleghi di diverse Federazioni sportive nazionali i quali si cimenteranno nella guida di una moto d’acqua lungo un percorso allestito per l’occasione.

 

La programmazione di domenica prenderà il via a partire dalle ore 8:30 con le libere. Nel pomeriggio è prevista un’ulteriore partenza a partire dalle ore 14.00. Le premiazioni si svolgeranno al termine dell’ultima manche e quindi intorno alle ore 18:00.

 

 

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo momento, che rappresenta un passaggio storico per la motonautica italiana – dice il Presidente della Federazione Italiana Motonautica, Giorgio Viscione – Vedere il Presidente del Coni e altre autorità del mondo dello sport mettersi alla prova su una moto d’acqua significa condividere da protagonisti l’essenza della nostra disciplina. È la dimostrazione concreta di quanto la motonautica sia uno sport accessibile, coinvolgente e capace di attrarre persone con esperienze e percorsi diversi. Dai piloti agonisti a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, parliamo di una disciplina che unisce passione, tecnica e cultura del mare, senza limiti di età. La presenza dei vertici dello sport italiano in acqua a Fiumicino conferma il percorso di crescita che la Federazione sta portando avanti e la capacità della motonautica di coinvolgere un pubblico sempre più ampio”.

 

 

 

 

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