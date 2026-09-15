Isola Sacra, il 24 settembre apre il Centro Diurno “Le Ali di Francesco”

Una nuova struttura semi-residenziale dedicata agli anziani e alle loro famiglie. Picca: “Una risorsa importante per l’intera comunità”

Un nuovo punto di riferimento per gli anziani e le loro famiglie apre le porte sul territorio di Isola Sacra. Giovedì 24 settembre, alle ore 11, sarà inaugurato in via Monte Solarolo 115 il Centro Diurno Semi-Residenziale “Le Ali di Francesco”, struttura dedicata all’assistenza, all’accoglienza e al sostegno delle persone anziane.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino, punta a offrire un servizio capace di affiancare le famiglie nella gestione quotidiana degli anziani, mettendo a disposizione durante la giornata uno spazio pensato non soltanto per l’assistenza, ma anche per favorire la socializzazione, le relazioni e le occasioni di incontro.

L’apertura del nuovo centro rappresenta così un ulteriore servizio a disposizione della comunità locale, con particolare attenzione al contrasto della solitudine e dell’isolamento sociale, fenomeni che possono incidere in maniera significativa sulla qualità della vita delle persone più avanti con l’età.

“La presenza sul territorio di una nuova realtà dedicata agli anziani rappresenta una risorsa importante per l’intera comunità – sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fiumicino, Monica Picca – Strutture come ‘Le Ali di Francesco’ possono diventare punti di riferimento non soltanto sul piano dell’assistenza, ma anche per contrastare l’isolamento e favorire occasioni di incontro”.