Fiumicino, presidi estivi sul litorale: 94 interventi tra Passoscuro, Maccarese e Focene

Da luglio a settembre il servizio promosso dal Comune insieme alla Misericordia ha garantito assistenza, prevenzione e sicurezza nelle località costiere

Sono stati complessivamente 94 gli interventi effettuati durante l’estate nei presidi attivati sul litorale di Fiumicino, tra Passoscuro, Maccarese e Focene. Il servizio, operativo da luglio a settembre, è stato realizzato nell’ambito della collaborazione tra il Comune di Fiumicino e la Misericordia di Fiumicino con l’obiettivo di rafforzare assistenza, prevenzione e sicurezza durante i mesi di maggiore affluenza.

I presidi hanno rappresentato un punto di riferimento per residenti e turisti nelle località balneari del territorio, garantendo una presenza sul posto durante tutta la stagione estiva.

Secondo i dati diffusi, il maggior numero di interventi è stato registrato a Passoscuro, con 52 interventi, seguito da Maccarese con 23 e Focene con 19.

L’attività è proseguita con continuità nel corso dei tre mesi. Il monitoraggio relativo ai singoli presidi riporta 28 interventi nel mese di luglio, 30 ad agosto e 29 a settembre.

“I numeri restituiscono l’utilità di una scelta che abbiamo fortemente voluto: portare assistenza e prevenzione direttamente nei luoghi più frequentati durante la stagione estiva”, ha dichiarato il sindaco di Fiumicino Mario Baccini.

Per il primo cittadino, il bilancio del progetto rappresenta anche un punto di partenza per la programmazione dei servizi futuri sul litorale.

“Il bilancio positivo di questa esperienza è una base importante dalla quale partire per programmare e migliorare ulteriormente i servizi sul litorale – ha aggiunto Baccini – I risultati ottenuti dimostrano che una presenza capillare, organizzata e vicina ai cittadini è la strada giusta per rendere il nostro territorio più sicuro e accogliente”.

Il sindaco ha infine rivolto un ringraziamento alla Misericordia di Fiumicino, alla governatrice Elisabetta Cortani e ai volontari impegnati nei presidi durante l’intera stagione estiva, sottolineandone “l’impegno e lo spirito di servizio”.