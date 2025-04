Torna a vincere il Fregene Maccarese nel turno infrasettimanale di Promozione

Battuto il Fonte Meravigliosa tra le mura amiche del'”Aristide Paglialunga”

Dopo un primo tempo terminato sullo zero a zero, ma con svariate azioni importanti, non finalizzate dai padroni di casa, ad esempio quella al 13’pt con la grande giocata di Rizzitelli che serve Dipilato, il numero nove a sua volta apre per Scifoni, ma la conclusione di quest’ultimo viene parata dal portiere ospite Antonini, con un grande intervento. Da segnalare anche l’ottima Parata di Pacelli al 5’pt su una conclusione da fuori area di Masciopinto. Al 28′ altra occasione importante per il Fregene con Di Vilio.

Nella seconda frazione di gioco il Fregene va in gol dopo circa trenta secondi grazie alla rete di Dipilato. I biancorossi poi raddoppiano al 23’st con il neo entrato Sardone, che va a sostituire un infortunato Di Vilio. Il tre a zero arriva al 31’st ed è sempre Sardone ad andare in gol, realizzando una doppietta. Nel finale gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Cerri al 45’st.

Domenica 13 aprile il Fregene Maccarese affronterà la gara in trasferta in casa del Futbol Montesacro.

IL TABELLINO

FREGENE MACCARESE: Pacelli, Rizzitelli, Natalini (40’st Gulli), Greco, Guagliano, Attardo (34’st Territo), Di Vilio (9’st Sardone), Davì A., Dipilato (40’st Marchese), Scifoni (33’st Colace), Gallinari. A disp:. Teti, Auriti, Rossano, Gonnelli. All.: Natalini (squalificato, in panchina Alfano).

FONTE MERAVIGLIOSA: Antonini, Petrungaro, Vitale, Sapienza, Mosetti, Lunardi (12’st Mangano), Cerri, Russo (35’pt Taddei), Scarsella (33’pt Lequaglie), Groos (21’st Veselji), Masciopinto (26’st Moreno). A disp.: Bouani, Calisse, Fratocchi, Mastromattei. All.: Vesprini.

ARBITRO: Iannone di Tivoli. Assistenti: Balzano di Aprilia, Leite Do Rosario di Aprilia.

MARCATORI: 1’st Dipilato, 23’st, 31’st Sardone.