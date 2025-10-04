Tommy One, la freccia del mare: Schepici e Capuano firmano il nuovo record mondiale Napoli–Capri

Velocità oltre i 100 nodi, adrenalina e coraggio: il duo italiano scrive la storia dell’offshore

Il mare agitato, le onde lunghe, l’adrenalina che cresce a ogni miglio. Poi l’esplosione di potenza: Tommy One, il bolide Metamarine 46, vola da Napoli a Capri in 11 minuti e 58 secondi, abbattendo il precedente primato e confermando Maurizio Schepici e Vincenzo Capuano come protagonisti assoluti della motonautica mondiale.

Con una velocità media di 90 nodi e punte che hanno superato i 110, l’imbarcazione ha domato il mare partenopeo trasformando una sfida impossibile in leggenda. “Non è stato facile – racconta Schepici – le onde iniziali ci hanno frenato, ma nell’ultimo tratto abbiamo dato tutto, raggiungendo velocità incredibili”.

Per Capuano, al debutto al fianco del campione, l’impresa ha il sapore di un’emozione irripetibile: “Tommy One è una barca bellissima ma aggressiva, quasi spaventosa. Vedere la concentrazione di Maurizio, la sua determinazione, è stato impressionante. È un pilota di livello mondiale e sedere accanto a lui è stato un onore“.

Il record, nato da passione e coraggio, porta con sé i ringraziamenti a tutto il team e agli sponsor che hanno reso possibile l’impresa. Ma soprattutto consacra ancora una volta Tommy One come la “freccia del mare”, capace di trasformare Napoli–Capri in una pista da sogno, scrivendo una nuova pagina nella storia delle corse offshore.