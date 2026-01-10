Supernova–Itri, primo esame del nuovo anno

Domani l’ultima giornata d’andata. Pasquinelli: “Sarà dura, ma siamo pronti”

Riecco il campionato, riecco l’adrenalina che mancava da qualche settimana in casa Supernova Fiumicino. Domani i rossoneri di coach Pasquinelli saranno impegnati nella prima gara del 2026.

Alle ore 18:00 al Pala Supernova il capitano Parlato e i suoi compagni di squadra sfideranno il Basket Itri nell’ultima giornata del girone di andata del girone C di DR1.

“Finalmente si ritorna in campo, abbiamo sfruttato la sosta lunga per mettere benzina nelle gambe e per prepararci al meglio in vista della seconda parte di stagione – ha dichiarato alla vigilia del big match, Roberto Pasquinelli – La squadra ha lavorato con il giusto impegno consapevole di ciò che ci attenderà da qui in avanti. Domani sfideremo un avversario che sta dimostrando di valere i primi posti della classifica, quindi siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo complice anche la loro esperienza. Noi, però, abbiamo un obiettivo ben chiaro, mantenere inviolato il Pala Supernova. Sappiamo che dopo 20 giorni di stop non sarà facile, ma dovremo essere bravi a leggere le varie fasi della gara e ripartire da dove ci siamo fermati l’anno scorso”.