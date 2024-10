Supernova Fiumicino: Vietato sbagliare, domenica sfida casalinga contro Valmontone

Coach Di Segni: “Reagire da squadra”.

Il momento purtroppo non è entusiasmante, ma questo non deve frenare e spaventare la Supernova Fiumicino. Anzi, le ultime due sconfitte dovranno stimolare i rossoneri a cambiare velocemente marcia. A partire dalla sfida casalinga di domani pomeriggio.

Alle 18:00 al Pala Supernova arriverà la Virtus Valmontone: “Non abbassiamo la testa e non vogliamo fermarci, si potrebbero trovare tante scuse per giustificare la débâcle di sabato scorso ma sono abituato a prendermi le mie responsabilità. Quello che è successo e quello che succederà ha un solo responsabile, il sottoscritto – le parole alla vigilia di coach Claudio Di Segni -. Ho un gruppo fantastico che si allena con voglia e determinazione, dobbiamo però conoscerci meglio perché fino a oggi per tanti motivi non è stato possibile allenarsi tutti insieme. La fase di assestamento, quindi, durerà ancora un po’, ma sono certo del valore morale, prima ancora che tecnico, della mia squadra che saprà superare certi momenti delicati. Lavoriamo per una società di alto livello – la chiosa di Di Segni – che non ha nulla da invidiare a molte delle categorie superiori e che ci mette sempre nelle condizioni migliori per fare bene, mi auguro di poter regalare a tutto il club dei risultati positivi”.

Per la gara di domani pomeriggio in programma a Passoscuro tornerà a disposizione il centro Andrea Vani.