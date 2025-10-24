Supernova Fiumicino pronta alla quarta giornata: sabato arriva l’Alatri

Coach Pasquinelli: “Un’altra gara difficile in questo avvio di stagione”

Prendere il buono dalle prime tre giornate di campionato — perché il buono c’è stato — e continuare a costruire insieme il futuro. È questo l’obiettivo della Supernova Fiumicino, che sabato alle 18:00 tornerà sul parquet del Pala Supernova per la quarta giornata del girone C di Divisione Regionale 1. Avversario di turno sarà il Basket Alatri, formazione ostica e dal roster profondo.

“Un’altra gara difficile in questo avvio di stagione, ma anche una di quelle che possono servirci per dimostrare il nostro reale valore – commenta coach Roberto Pasquinelli alla vigilia – Dobbiamo ripartire da quanto di positivo abbiamo mostrato nella scorsa partita, soprattutto negli ultimi sette minuti di gioco. Naturalmente servirà alzare il livello di qualità rispetto alla sfida con la Libertas, mantenendo però la stessa intensità, disponibilità e spirito di sacrificio”.

Il tecnico rossonero sottolinea anche l’impegno del gruppo durante la settimana di lavoro: “I ragazzi si sono allenati con grande dedizione, e questo è l’unico modo per crescere e riuscire a trovare continuità nei risultati”.

La Supernova Fiumicino è quindi pronta a scendere in campo con la voglia di confermare i progressi mostrati e di regalare al proprio pubblico una prestazione di carattere.