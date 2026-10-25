Supernova Fiumicino, poker di vittorie: Roma Team Up travolta 101-80

Quarto successo consecutivo per i rossoneri, ancora imbattuti in DR1. Coach Russo: “La nostra forza è il gruppo, tutti hanno dato il proprio contributo”

Vittoria, un’altra. La quarta per la precisione, tutte conquistate in fila da quando è iniziato il campionato. Meglio di così non poteva fare la Supernova Fiumicino in DR1.

Questa volta i rossoneri battono in casa la Roma Team Up dopo quaranta minuti controllati di fatto dal primo istante all’ultimo. Dal +9 del 6’ si passa al +13 del 14’ dopo la tripla di Norcino, nel mezzo l’unico sussulto ospite (23-24), poi dal +18 del 16’ costruito grazie anche all’apporto di Manzo si passa al +22 del 18’. Ma oltre all’attacco c’è anche la difesa che si mette in mostra con appena 8 punti concessi nel secondo quarto agli avversari. Nella ripresa, poi, il vantaggio non fa altro che crescere di minuto in minuto, fino ad arrivare al 101-80 della sirena conclusiva.

A fine gara questo il commento di coach Giorgio Russo: “Abbiamo una squadra profonda e questo ci aiuta nella gestione della gara, anche oggi tutti hanno dato il proprio contributo e questo dovrà essere la nostra vera forza per tutta la stagione. Siamo contenti del nuovo successo e del nuovo passo in avanti fatto. Dedico la vittoria ad Annino Parroccini, papà del nostro giocatore Manuele, che purtroppo qualche tempo fa ci ha lasciati troppo presto, lui era un nostro grande tifoso e sarebbe stato certamente contento di questo inizio di stagione”.

SUPERNOVA FIUMICINO-ROMA TEAM UP 101-80 (26-24, 56-32, 79-65)

Supernova: Madonna 7, Manzo 19, Norcino 18, Babhout, Galan 9, Zappalà 6, Parroccini 6, Diedhiou 8, Consiglio 2, Alongi 2, Di Natale, Parlato 24. Coach: Russo