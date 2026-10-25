Il Fiumicino non si ferma più! Il “Samurai” e la “Pantera” conquistano Civitavecchia

Munaretto apre le danze al 73’, Maduka cala il bis al 76’: il Campo dell’Oro si arrende 2-1. I rossoblù continuano la loro rincorsa alla vetta, con una settimana di fuoco all’orizzonte

di Fernanda De Nitto

Con due lampi in 3 minuti il Fiumicino vince la partita in trasferta, a Civitavecchia, contro l’ASD Quartiere Campo dell’Oro.

La squadra locale con il risultato di 1 a 2 si impone allo stadio Vittorio Tamagnini con il fattore “M” di Maduka e Munaretto, che risolvono la spigolosa partita dell’8° giornata dal campionato di promozione, girone A.

Il primo tempo registra un match equilibrato con il Campo dell’Oro abbottonato e tre chance per il Fiumicino con Ferrandu, Trinchi e Ferrentino, dove la palla gol non raggiunge la rete per una super parata del portiere civitavecchiese. Nel finale l’occasione più nitida per i locali, con un tiro dall’interno dell’area.

La ripresa è più spezzata e senza vere occasioni fino alla zampata del “samurai” Munaretto che segna al 73′ minuto, su azione di mischia e cross dalla destra. Raddoppio immediato, a soli tre minuti dal precedente gol, della compagine cittadina con il pallonetto di “black panter” Maduka su sponda aerea di Forcina.

Partita virtualmente chiusa che viene riaperta in pieno recupero, al 92′, dal Campo dell’Oro, con un rigore di Vaitovich in movimento, che dimezza il divario.

Il Fiumicino con questo risultato registra una serie di vittorie che portano la squadra locale a -4 punti dalla vetta, dando la giusta carica per una settimana importante e impegnativa che li vedrà protagonisti in trasferta di Coppa Italia e il successivo big match di domenica prossima, in casa, con il Real Campagnano.

QUARTIERE CAMPO DELL’ORO – FIUMICINO S.C. 26 1-2

QUARTIERE CAMPO DELL’ORO: Caputo, Gagliardini (26′ st Malservigi), Santi, Cherubini, Schiavo (32′ st Poggi), Bellumori, Diperna, Converso (44′ st Nobile), Belardinelli (16′ st Sansolini), Vaitovich, Costanzi (30′ st Vincenzi). All. Caputo

FIUMICINO S.C. 26: Musolino, Ricci, Prato, Marvulli, Trinchi, Mangione, Ferrentino (22′ st Maduka), Di Battista, Ferrandu (1′ st Forcina), Munaretto (39′ st Scopel), Perocchi (1′ st Frasca). All. Albano

Arbitro: I. Mastrippolito

Assistenti: M. Santostefano, L. Angeli

Reti: 73′ Munaretto, 76′ Maduka, 92′ Vaitovich