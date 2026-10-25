Ostia, prima edizione di “Ostia in Voga” al Porto turistico di Roma

Esercitazioni in mare e gara di voga dedicate al ruolo degli assistenti bagnanti e alla sicurezza

Di Dario Nottola

Questa mattina la spiaggia del Porto turistico di Roma ha ospitato la prima edizione di “Ostia in Voga”: una giornata dedicata al ruolo degli assistenti bagnanti e alla sicurezza in mare.

La mattinata si è aperta con un’esercitazione in mare che ha visto impegnati una motovedetta classe 800 della Guardia Costiera di Fiumicino, una moto d’acqua della Croce Rossa Italiana, con il supporto degli operatori OPSA, e un drone di superficie per l’assistenza ai bagnanti della Società Nazionale Salvamento di Roma.

La gara di voga ha decretato il vincitore di questa prima edizione: con il tempo di 4’33”.37, Manuel Del Gaudio, detto “Gaucho”, in servizio presso lo Stabilimento Esercito Italiano – Lav 4.0. Oltre a ricevere la coppa dal nuovo comandante della Delegazione di Spiaggia, Alfonso Formisano, potrà vedere il suo nome scritto sul Trofeo challenge, che si aggiudicherà il bagnino che vincerà la gara per tre anni consecutivi.

L’evento, alla presenza del direttore del Porto turistico di Roma, Alessandro Mei, si è svolto con il supporto del Coordinamento Balneari e Confcommercio Roma – Ascom.