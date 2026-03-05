Supernova Fiumicino, missione Latina per continuare la corsa

Dopo le vittorie contro Serapo e Pontinia, la squadra di coach Pasquinelli cerca un altro successo in trasferta: “Niente cali di tensione, vogliamo mettere pressione a Veroli”

Le ultime vittorie, quelle in casa di Serapo e Pontinia, hanno indubbiamente alzato ancor di più il morale nonché migliorato ulteriormente la classifica, ma in casa Supernova Fiumicino c’è la consapevolezza che nulla è stato ancora fatto e che ci sono ancora cinque partite da giocare.

Ma soprattutto le prossime saranno partite da vincere per chiudere così nel migliore dei modi la stagione regolare. La prima dell’ultimo ciclo del campionato si giocherà venerdì sera a Latina (20:45), la terza delle tre trasferte consecutive di questo periodo.

“Vincere per confermare definitivamente che abbiamo trovato la nostra dimensione anche lontano dal Pala Supernova, per di più dopo successi contro squadre che hanno quasi rasentato la perfezione in campo. Ma ora dobbiamo pensare a Latina senza avere cali di tensione – il messaggio della vigilia di coach Roberto Pasquinelli – Da questo weekend inizierà per noi un ciclo non semplice contro formazioni che vorranno fare punti preziosi per la salvezza, per cui saranno tutte con il coltello tra i denti. Quella di domani sarà una gara importantissima, noi saremo chiamati a fare il nostro lavoro per conquistare così un altro successo e mettere di conseguenza pressione a Veroli”.