Affitti, dal Comune un contributo per i canoni del 2025

Domande aperte dal 9 marzo all’8 aprile sul sito del Comune di Fiumicino. Aiuto fino a 2.000 euro per residenti o domiciliati con ISEE fino a 14 mila euro

Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che a partire dal 9 marzo 2026 e fino all’8 aprile 2026, sarà possibile presentare la domanda per accedere al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2025.

Il contributo è rivolto a cittadini residenti a Fiumicino, oppure residenti in altri Comuni ma domiciliati a Fiumicino per comprovate esigenze di studio o lavoro, che siano titolari di un regolare contratto di locazione per un alloggio sito nel territorio comunale e che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.

L’importo del contributo sarà pari al 40% del canone annuo di locazione pagato nel 2025, come documentato dalle ricevute allegate alla domanda, e comunque non superiore a 2.000,00 euro per ciascun beneficiario. Come specificato nell’Avviso pubblico, se le risorse effettivamente trasferite dalla Regione Lazio fossero inferiori all’importo totale dei contributi spettanti indicati nella graduatoria definitiva, il Comune si riserva la facoltà di erogare a ciascun beneficiario una percentuale inferiore al 100% del contributo teorico spettante, entro i limiti delle risorse disponibili.

Le domande devono essere presentate esclusivamente on-line tramite il sito istituzionale del Comune di Fiumicino, nella sezione “Servizi”, accedendo con SPID o CIE.

Tra i principali requisiti richiesti:

– cittadinanza italiana, UE o permesso di soggiorno valido per cittadini extra-UE;

– residenza o domicilio per motivi documentati nel Comune di Fiumicino;

– contratto di locazione regolarmente registrato per l’anno 2025;

– ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 14.000,00 euro, con incidenza del canone superiore al 24%;

– assenza di proprietà immobiliari adeguate, altri contributi per l’affitto o assegnazioni di edilizia residenziale pubblica.

Al termine dell’istruttoria, verranno pubblicate online la graduatoria provvisoria e l’elenco degli esclusi.

Per accedere al sevizio… clicca qui