sabato, 13 Settembre 2025

Supernova Fiumicino, i rossoneri vincono 69-52 contro la Smit Roma

Segnali positivi al Pala Supernova in attesa del Trofeo “La Casa del Basket” del 21 settembre

 

La Supernova Fiumicino DR1 rossonera ha battuto al Pala Supernova la Smit Roma, altra società di DR1, con il punteggio di 60-52. Ma più che il risultato finale, che aiuta comunque in questi casi, contavano altre indicazioni, che in parte sono arrivate.

 

Qualcosa di buono si è infatti subito visto: il binomio Norcino-Parlato che funziona sempre alla perfezione da anni, la voglia dei nuovi arrivati e l’intensità dei riconfermati. Ma la costruzione è ovviamente appena cominciata, domenica 21 la Supernova tornerà in campo davanti ai propri tifosi in occasione della 2° edizione del Trofeo Fiumicino La Casa del Basket – Trofeo Interregionale per continuare nel proprio percorso di crescita in vista del debutto in campionato. Dalle 15:30 in poi si sfideranno la squadra del presidente Porfidia, la Bk Casapulla (club della C campana) e il S. Anna Morena (DR1 laziale).

 

 

SUPERNOVA FIUMICINO-SMIT ROMA 69-52 (17-14, 31-20, 53-31)

 

 

