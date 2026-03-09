Emergenza carburanti, Califano: “Agricoltura e pesca a rischio”

La consigliera regionale Pd chiede alla Regione interventi urgenti: “Il gasolio agricolo aumentato del 45%, costi ormai insostenibili per imprese e filiera”

L’aumento dei prezzi dei carburanti rischia di mettere in seria difficoltà settori fondamentali dell’economia come agricoltura e pesca. A lanciare l’allarme è la consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano, che chiede alla Regione interventi urgenti per sostenere imprese e lavoratori colpiti dal caro gasolio.

“L’impennata dei prezzi dei carburanti sta colpendo indiscriminatamente tutti, compresi comparti fondamentali per la nostra economia come la pesca e l’agricoltura. Basti pensare che il gasolio agricolo in pochi giorni ha registrato aumenti di circa il 45%”, dichiara Califano.

“Costi insostenibili per trattori, macchinari agricoli e motopesca – ribadisce – con il rischio concreto di fermo attività, erosione della redditività per molte imprese familiari e pesanti ripercussioni sull’intera filiera agroalimentare, fino ad arrivare ai prezzi al consumo”.

“Gli imprenditori agricoli e della pesca non possono essere lasciati soli. Abbiamo il dovere di intervenire con tempestività per evitare che ogni crisi energetica si trasformi in un danno irreversibile per settori vitali del nostro territorio. Per questo chiedo al presidente Rocca e alla sua giunta di attivarsi fin da subito con misure concrete e tempestive a sostegno di queste categorie”, conclude la consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano