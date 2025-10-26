Supernova Fiumicino e Anvedi: un’alleanza di gusto e sport

Il brand romano entra nel mondo rossonero per una collaborazione che unisce eccellenza culinaria e spirito di squadra

Nel corso della stagione sportiva 2025-26 la Supernova Fiumicino collaborerà con il prestigioso brand Anvedi che con grande entusiasmo ha deciso di scendere in campo al fianco del club rossonero.

Con fierezza, dunque, la Supernova dà il benvenuto all’interno della propria struttura a un marchio autorevole in tutta la regione, un marchio che grazie alla passione, alla scelta di prodotti d’eccellenza e a una visione sempre pronta all’evoluzione ha conquistato il palato di tutto il territorio laziale.

“Anvedi” nasce nel 2019 grazie ad una intuizione di Alessandro Dionisi, Daniel Ratti e Francesco Nispi Landi, tre soci impiegati già da tempo nel mondo della ristorazione. Nel 2020 si aprono le porte del primo punto vendita con la sede di Axa, tra Roma e Ostia, fino ad arrivare ai sei ristoranti totali presenti oggi nel 2025. Il concept di Anvedi vuole riportare il ristorante/pizzeria di quartiere in chiave Pop. L’anima dei locali romani di una volta, fatta di una cucina autentica di condivisione ma con modernità, senza snaturare i concetti cardini con l’introduzione di una filosofia gastronomica che guarda al presente restando però popolare: materie prime d’eccellenza, tecniche di cottura ottimizzate, rispetto della stagionalità. Tutto questo per donare nuove intensità ai grandi classici senza inutili sovrastrutture. La vita di questo spirito culinario è stata affidata all’executive chef Andrea Becattini che crea ogni giorno innovazione e fusion nelle ricette ideate per il brand, mettendo a disposizione le tecniche di alta cucina per dare una proposta culinaria popolare di qualità. La proposta di Anvedi è semplice: il connubio tra la tradizione romana e l’evoluzione della cucina contemporanea rendono il concept dello store semplice, leggibile ed attrattivo e con un prezzo accessibile a tutti.

“Basta il nome del nostro nuovo partner per comprendere il suo blasone, un brand che è di fatto una certezza in lungo e largo per tutta la regione Lazio – dichiara Gianpaolo Porfidia presidente Supernova – Il binomio Supernova-Anvedi non vuol dire solo collaborazione, ma una visione condivisa nel voler ispirare e lasciare un segno nel presente e nel futuro. Innovare, anticipare il cambiamento e costruire connessioni autentiche sono aspetti che ci accomunano, vogliamo far sì che le nostre community possano insieme generare un impatto positivo e concreto sulla società”.

“Siamo felici di sostenere la Supernova Fiumicino in questa nuova stagione – afferma Daniel Ratti co-founder e resp. comunicazione Anvedi – Condividiamo gli stessi valori di squadra, passione e impegno che ogni giorno portiamo anche nei nostri ristoranti. Crediamo che lo sport, come la ristorazione, sia fatto di dedizione, spirito di gruppo e voglia di crescere insieme. Per noi lo sport è comunità, proprio come Anvedi: un luogo dove incontrarsi, condividere emozioni e sentirsi parte di una famiglia”.