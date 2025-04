Supernova Fiumicino, domani a Pomezia debutto nei playoff per la C

I rossoneri di Coach Sardo, sfideranno in trasferta, la BizzagliaA&S Virtus Pomezia Bk

Che lo spettacolo abbia inizio, l’attesa è infatti terminata ed è arrivato finalmente il momento dei tanto attesi playoff. Da domani la Supernova Fiumicino inizierà il suo percorso nella post-season del campionato di C Unica.

I rossoneri sfideranno, in trasferta alle 18:30, la BizzagliaA&S Virtus Pomezia Bk in gara 1 dei quarti di finale (mercoledì 30 alle 21 al Pala Supernova gara 2.

“Iniziamo un percorso dove non avremo nulla da perdere, dove servirà una grande impresa per provare a fermare la prima della classe. Certo arriviamo a questa fase con l’evidente crescita degli ultimi due mesi, ma adesso dobbiamo capire quanto siamo davvero migliorati e quanto possiamo ancora migliorare – l’ammissione di coach Andrea Sardo alla vigilia della prima sfida della serie – Giochiamo contro la squadra più forte del nostro girone che è nata sin dal primo momento per andare in Serie B, per cui dovremo dare il massimo in ogni possesso per cercare di fare bene”.

La gara del Pala Margherita Hack sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Supernova.