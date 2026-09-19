Supernova Fiumicino diventa Hub della Maxima Roma Academy

Prestigiosa collaborazione per il club rossonero, che sarà il punto di riferimento per il litorale Roma Sud. Al centro del progetto la crescita dei giovani, la formazione degli staff e la valorizzazione del talento

Investire sulla qualità del settore giovanile, creare connessioni tra territori differenti e generare nuove opportunità di crescita per atleti e staff. Nasce da una progettualità chiara e strutturata la nuova e prestigiosa collaborazione che coinvolge la Supernova Fiumicino: da oggi il club rossonero è ufficialmente Hub del litorale Roma Sud della Maxima Roma Academy.

Un riconoscimento importante per la società del presidente Porfidia, che entra così a far parte di un progetto promosso da una delle realtà di riferimento del panorama cestistico laziale e nazionale.

La collaborazione nasce dalla volontà comune di mettere in rete competenze, esperienze e professionalità, rafforzando un modello nel quale il lavoro quotidiano svolto all’interno delle singole società possa essere ulteriormente valorizzato attraverso occasioni di confronto, osservazione e sviluppo condiviso.

L’obiettivo è costruire un network sempre più strutturato, aperto e dinamico, capace di accompagnare i giovani nel proprio percorso sportivo e di offrire strumenti concreti per la valorizzazione del talento.

In questa direzione potranno essere organizzati allenamenti congiunti, tryout territoriali e interregionali, attività di scouting e monitoraggio, clinic e momenti di confronto tra gli staff tecnici, oltre a specifici percorsi tecnico-sportivi destinati agli atleti che, nel corso della stagione, dimostreranno particolare potenziale.

Al centro del progetto resta il ragazzo e il suo percorso di crescita, sotto il profilo tecnico, sportivo e personale. Ogni società continuerà a preservare pienamente la propria identità, la propria autonomia e il proprio radicamento sul territorio, contribuendo allo stesso tempo alla costruzione di una visione comune fondata sulla collaborazione e sulla condivisione delle competenze.

Prosegue così il percorso di sviluppo della Supernova Fiumicino. Nell’anno del decimo anniversario dalla nascita del club, la collaborazione con la Maxima Roma Academy rappresenta non soltanto un importante riconoscimento per il lavoro svolto fino a oggi, ma anche un ulteriore impulso verso il futuro e verso una crescita sempre più ambiziosa del progetto giovanile rossonero.