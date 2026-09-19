Palidoro, tartaruga Caretta caretta trovata morta sulla spiaggia

La carcassa è sull’arenile da alcuni giorni. È il secondo episodio in poco tempo: i residenti chiedono la rimozione e l’intervento delle autorità competenti

di Fernanda De Nitto

Una carcassa di tartaruga Caretta caretta è presente da alcuni giorni presso la spiaggia di Palidoro. L’animale si presume sia arrivato dal mare portato dalle correnti, per andarsi a insabbiare nella parte più bassa dell’arenile.

L’esemplare in evidente stato di decomposizione giace nella spiaggia poco distante dal luogo dove a fine agosto fu liberata in mare la tartaruga chiamata “Fortuna”, trovata ferita e con un amo da palamito agganciato alla bocca, presso la stesso tratto di costa.

Dall’esame visivo, su segnalazione di alcuni residenti della zona, la testuggine non presenta ferite evidenti o eventuali segni di impatto con imbarcazioni. Tuttavia, in assenza di esami autoptici specifici e approfondimenti veterinari, le reali cause del decesso rimangono sconosciute. Questo aspetto solleva interrogativi sulla frequenza, dato che è la seconda volta in poco tempo, con cui tali esemplari continuano a spiaggiare sulle coste di Palidoro, prossime all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Visto che la permanenza prolungata della carcassa a ridosso del tratto di mare locale può sollevare problemi igienico sanitari i cittadini richiedono un intervento immediato delle autorità competenti.

L’episodio è dimostrazione di quanto può essere vulnerabile la fauna marina alla luce del fatto che le principali cause mortali o di ferimenti delle tartarughe sono riconducibili a catture accidentali nelle reti da pesca, collisioni con imbarcazioni, ingestioni di rifiuti plastici e altre eventuali pregresse patologie.

Notizia in aggiornamento