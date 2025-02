Supernova Fiumicino della DR2 vince in casa il big match contro la Niuppy (62-39)

Coach Cipriani: “Sono contento della prestazione della squadra e del risultato”

Serviva dare un segnale a sé stessi e agli altri, e il segnale è stato mandato a tutti, in maniera prepotente. La Supernova Fiumicino della DR2 vince, anzi stravince, in casa il big match contro la Niuppy con uno scarto di 23 punti (62-39) che vuol dire anche differenza canestri ribaltata.

Dopo aver messo la quinta già nei primissimi minuti, la squadra di Cipriani trova però la velocità giusta nel secondo quarto quando dal punto di vista tattico e dell’atteggiamento tutto funziona quasi alla perfezione. La difesa concede appena 3 punti in otto minuti (saranno 7 in dieci), in attacco invece Maduka e Rinaldi spazzano via qualsiasi avversario nel pitturato (bene anche il debuttante Bifulco), Ukmar mette in fila cinque punti pesantissimi, Di Natale, Profumo e Confalone quelli che servono per arrivare sul +12 all’intervallo lungo. Ma nella ripresa si arriverà anche sul +20, frutto della migliore prestazione stagionale della Supernova che da questa gara dovrà imparare tanto. Vietato, infatti, adagiarsi, bensì imperativo continuare a crescere e continuare a sognare.

A fine partita coach Fausto Cipriani ha analizzato così la prova della sua squadra: “Abbiamo messo al suo posto il primo tassello del mosaico per costruire un buon girone di ritorno. Sono contento della prestazione della squadra e del risultato”.

SUPERNOVA FIUMICINO-NIUPPY BASKET 62-39 (12-12, 31-19, 49-33)

Supernova: Bargiacchi ne, Bartoccetti, Bifulco 10, Confalone 6, Di Natale 18, Macina ne, Maduka 12, Mbainada ne, Profumo 4, Rinaldi 4, Ukmar 8. Coach: Cipriani

Niuppy: Sacchetti, Nardo, Leoni 3, Casadio, Geri, Recchia 2, Gilmozzi 13, Araja 9, Pangilinan 8, Vari 2, Cimino 2. Coach: Soldini