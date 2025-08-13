Supernova Fiumicino, Bartoccetti riconfermato in DR1

Il rossonero: “Fame e senso di squadra per fare bene”

Nuova settimana vivace, che sta producendo notizie su notizie in casa Supernova Fiumicino dopo l’ammissione al campionato di DR1. Una novità che ha spinto il club rossonero a mettersi subito a lavoro per completare in poco tempo il roster.

Che aveva già delle basi solide complice quello che di buono è stato fatto nella scorsa stagione, tradotto vuol dire avere già in casa diversi protagonisti. Tra questi c’è anche la guardia Emanuele Bartoccetti, cestista non solo di esperienza ma che in un esiguo tempo si è legato come pochi al club rossonero.

“La riconferma in un anno come questo, con la Supernova che sale in DR1, è per me un segnale importante e una spinta ulteriore – ha dichiarato il cestista Emanuele Bartoccetti – Ci aspetta un campionato impegnativo e fisico, da affrontare con fame, lucidità e senso di squadra. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma anche della forza di un gruppo compatto, affiatato e determinato a crescere insieme. La guida tecnica confermata e lo staff che ci accompagna quotidianamente sono garanzie di continuità e solidità, elementi fondamentali in una stagione così stimolante. Vestire ancora questa maglia è per me una responsabilità vera, ma anche un grande orgoglio. Non vedo l’ora di tornare in campo e dare tutto, come sempre, per i miei compagni e per questa società”.