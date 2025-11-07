Supernova Fiumicino, altro test d’alta quota

Contro il Serapo 85 i rossoneri cercano il terzo successo consecutivo

Inizio di stagione più complicato non poteva esserci per la Supernova Fiumicino, ma più le sfide sono complicate e più puoi capire quanto stai crescendo e chi sei realmente.

Reduce da due vittorie consecutive, la squadra di coach Roberto Pasquinelli domani affronterà alle ore 18:00 al Pala Supernova il Basket Serapo 85 che proprio come i rossoneri ha conquistato 6 punti nelle prime cinque giornate di campionato.

“Altra squadra di prima fascia che dobbiamo subito affrontare in questo avvio di stagione e che per l’occasione ritroverà uno dei suoi big come Porfido. Nelle ultime giornate abbiamo trovato maggiore continuità nel corso dei quaranta minuti, imperativo quindi perseguire questa strada perché sappiamo bene che la prossima sarà una chance importante per dare un segnale alla nostra stagione – le parole alla vigilia del capo allenatore Pasquinelli – Bisognerà essere molto attenti alle letture nel corso dell’incontro, ma siamo consapevoli del fatto che essendo una squadra nuova per grandi linee toccherà lavorare ancora tanto per trovare il giusto equilibrio. I ragazzi, però, si stanno allenando con il giusto impegno e con la volontà di provare ad eseguire nel migliore dei modi le cose sulle quali stiamo lavorando”.