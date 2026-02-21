Supernova, esame d’alta quota a Gaeta

Sfida al Serapo per difendere il secondo posto. Pasquinelli: “Momento decisivo della stagione”

22 punti e terzo posto per il Basket Serapo, 26 punti e secondo posto per la Supernova Fiumicino: tanto basta per comprendere il fascino ma soprattutto l’importanza della sfida in programma domani a Gaeta alle 18:45. Una gara che potrebbe dire molto, per i rossoneri e non solo, in vista del rush finale della fase regolare del girone C di DR1

“Siamo nella parte più calda e importante della stagione, perché le prossime giornate diranno tanto in chiave griglia playoffs. Pensavamo di aver trovato il ritmo giusto anche in trasferta, purtroppo però abbiamo avuto un incidente di percorso ad Alatri e quindi ora siamo chiamati a rispondere immediatamente presente – il messaggio di coach Roberto Pasquinelli alla vigilia – Ho un gruppo esperto, che si è allenato bene e che sono sicuro risponderà presente. Ovviamente siamo consapevoli che quella di domani sarà una gara difficile, contro una squadra esperta e con tanti centimetri, vedi Porfido e Mannarelli, ma noi abbiamo le qualità per controbattere. Servirà, però, grande attenzione nelle letture, nonché la capacità di trovare la chiave giusta per portare dalla nostra parte l’incontro”.

La gara del Pala Marina sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della testata giornalistica Sportgaetano.Tv.