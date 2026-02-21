Un ceppo abbandonato si trasforma in culla di verde

La piccola pianta racconta una storia di speranza e resilienza urbana

di Lia Onda

E’ usanza tagliare gli alberi e lasciare sul terreno il tronco mozzato dato che togliere le radici evidentemente è troppo laborioso, così su molti marciapiedi, questi frammenti di alberi con il tempo si consumano e marciscono.

In questa foto sembra esserci una rinascita. Riempito di terra l’interno del vecchio tronco è stata interrata una piantina che piano piano è cresciuta fino a diventare grande e rigogliosa. E’ una sempreverde che sopporta le variazioni del clima e contribuisce anche a non pensare al taglio di quel povero albero.

Web site Lia Onda: www.liaonda.com