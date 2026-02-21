Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 21 Febbraio 2026

Lungomare della Salute, il biglietto da visita che non c’è

Tra incuria, degrado e strutture danneggiate, il fronte mare di Fiumicino perde il ruolo di vetrina per cittadini e turisti

 

 

Gentile Redazione di Fiumicino Online, è desolante vedere in che condizioni versi oggi il Lungomare della Salute. Una delle aree più frequentate della città, che dovrebbe rappresentare un punto di forza per residenti e turisti, si presenta invece come uno dei lungomari più trascurati e squallidi che si possano immaginare.

 

Aiuole e alberi lasciati all’incuria, erbacce ovunque, sporcizia diffusa. Il muro che separa la spiaggia dalla passeggiata è un vero disastro: mattoni mancanti, parti crollate, top rotto in decine di punti. L’intera zona comunica abbandono, sciatteria e una totale mancanza di attenzione da parte di chi dovrebbe occuparsene.

 

È inaccettabile che una città come Fiumicino, che vive grazie all’aeroporto e al continuo flusso turistico, presenti un fronte mare così degradato. Quello che dovrebbe essere un biglietto da visita diventa invece un monito di cattiva gestione e assenza di visione.

 

Vi chiedo di dare spazio a questa situazione senza attenuarne la gravità. È necessario raccontarla per ciò che è: un fallimento evidente nella cura di uno degli spazi più importanti e simbolici della città. Ringrazio per il lavoro svolto.

 

Lettera inviata da: Carla G.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
