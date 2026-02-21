Caricamento...

Bonanni a Visione Comune: “Ripartire dai territori per difendere servizi e diritti”

La consigliera di Fiumicino denuncia la crisi degli enti locali e partecipa all’iniziativa romana dedicata a amministratori e politiche territoriali

 

 

“I Comuni rappresentano la prima linea della democrazia italiana: sono il luogo in cui i diritti diventano realtà e dove la coesione sociale resiste, nonostante tutto. Oggi però questo presidio fondamentale è sotto attacco” lo dichiara Barbara Bonanni, consigliera di Alleanza Verdi e Sinistra nel Comune di Fiumicino e nella Città Metropolitana di Roma Capitale, annunciando la propria partecipazione a Visione Comune, che si svolgerà sabato 21 e domenica 22 a Roma.

 

“Gli enti locali stanno affrontando una crisi senza precedenti – afferma – I tagli imposti dal governo Meloni stanno soffocando la capacità dei territori di garantire servizi essenziali e investimenti fondamentali per le comunità. I numeri parlano chiaro: –130% sulle entrate correnti, con stipendi e servizi essenziali a rischio; –90% sugli investimenti previsti per legge, compromettendo opere pubbliche e manutenzioni; oltre vent’anni di tagli che hanno progressivamente svuotato l’autonomia dei territori. È un attacco diretto alla tenuta sociale del Paese. Quando si indeboliscono gli enti locali si indeboliscono le persone, soprattutto le più fragili”.

 

Bonanni sottolinea come, di fronte a questo scenario, sia necessario ripartire dai territori “Mentre il governo taglia il futuro, noi scegliamo di valorizzare la resistenza e le buone pratiche. In tutta Italia esistono esperienze di amministrazione virtuosa, politiche innovative e comunità che non si arrendono. È da qui che vogliamo ricostruire il Paese”.

 

Questo fine settimana sarò presente a Visione Comune insieme a migliaia di amministratrici, amministratori ed eletti AVS da Regioni, Province e Comuni. Daremo voce a chi ogni giorno difende i beni comuni, i servizi pubblici e i diritti. I territori non devono essere lasciati soli: è il momento di unire le forze e costruire una visione condivisa per un’Italia più giusta, solidale e sostenibile” conclude Barbara Bonanni

 

 

