Supernova, è l’ora della reazione

Domani al Pala Supernova arriva Aprilia: coach Pasquinelli suona la carica dopo il ko di Alatri

Le poche volte che è caduta nel corso della stagione la Supernova Fiumicino si è sempre rialzata l’istante dopo, con forza e caparbietà. Una reazione che dovrà esserci anche in questo weekend dopo il ko poco piacevole di Alatri rimediato nell’ultimo turno di campionato.

I rossoneri saranno impegnati domani alle ore 18:00 al Pala Supernova contro il Basket Aprilia che con una reazione di tutto rispetto è risalito fino al meritato sesto posto in classifica.

“Siamo chiamati a reagire subito per tornare a fare così dei passi in avanti. Ovviamente il ko di Alatri, che merita i complimenti per la bella prestazione ma al tempo stesso ci dissociamo dal post partita che è lontano dai nostri valori, non cancella tutto quello che di buono abbiamo fatto fino ad oggi – il messaggio di coach Roberto Pasquinelli alla vigilia della palla a due – Naturalmente l’ultima prestazione ci ha dato degli spunti sui quali abbiamo lavorato nel corso della settimana, con la chiara consapevolezza di dover migliorare il più possibile anche perché ora ci attenderà un mese di febbraio davvero tosto. Il primo focus è su Aprilia, squadra di valore che è cambiata decisamente tanto rispetto all’andata”.