Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 13 Febbraio 2026

Focene, al via i lavori di risanamento idrogeologico: strade interessate da restringimenti

Dal 18 febbraio modifiche alla viabilità in diverse vie della località fino al termine degli interventi

 

Prenderanno il via il 18 febbraio i lavori di risanamento idrogeologico nella località di Focene. Per consentire il regolare svolgimento degli interventi, sarà istituita una disciplina provvisoria del traffico a partire dalle ore 7:00 e fino al termine dei lavori.

 

Nel dettaglio, è previsto il restringimento della carreggiata con canalizzazione del traffico veicolare sulla corsia disponibile nelle seguenti strade:

 

– via Giuseppe Verdi, dall’incrocio con via Alfredo Catalani e via Niccolò Paganini in direzione via Ildebrando Pizzetti;
– via Claudio Monteverdi;
– via Ildebrando Pizzetti;
– via Niccolò Paganini.

 

La viabilità sarà regolata da apposita segnaletica temporanea. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle indicazioni stradali e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche in vigore.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Focene
Articoli correlati
Cronaca

Allerta meteo arancione 14 febbraio: maltempo, vento e temporali in arrivo

venerdì, 13 Febbraio 2026
Attualità

Darsena, il banco di prova della nuova Fiumicino

venerdì, 13 Febbraio 2026
Sport

Supernova, è l’ora della reazione

venerdì, 13 Febbraio 2026
Cronaca

Focene, al via i lavori di risanamento idrogeologico: strade interessate da restringimenti

venerdì, 13 Febbraio 2026
Cronaca

Pulizia della rete fognaria: modifiche al traffico in via delle Scuole

venerdì, 13 Febbraio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci