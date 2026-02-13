Focene, al via i lavori di risanamento idrogeologico: strade interessate da restringimenti

Dal 18 febbraio modifiche alla viabilità in diverse vie della località fino al termine degli interventi
Prenderanno il via il 18 febbraio i lavori di risanamento idrogeologico nella località di Focene. Per consentire il regolare svolgimento degli interventi, sarà istituita una disciplina provvisoria del traffico a partire dalle ore 7:00 e fino al termine dei lavori.
Nel dettaglio, è previsto il restringimento della carreggiata con canalizzazione del traffico veicolare sulla corsia disponibile nelle seguenti strade:
– via Giuseppe Verdi, dall’incrocio con via Alfredo Catalani e via Niccolò Paganini in direzione via Ildebrando Pizzetti;
– via Claudio Monteverdi;
– via Ildebrando Pizzetti;
– via Niccolò Paganini.
La viabilità sarà regolata da apposita segnaletica temporanea. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle indicazioni stradali e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche in vigore.