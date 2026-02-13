Caricamento...

venerdì, 13 Febbraio 2026

Pulizia della rete fognaria: modifiche al traffico in via delle Scuole

Il 26 febbraio divieti e restringimenti nel tratto tra via del Serbatoio e via degli Storioni

 

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di pulizia della rete fognaria in via delle Scuole, nel tratto compreso tra via del Serbatoio e via degli Storioni, nella giornata del 26 febbraio sarà istituita una disciplina di traffico provvisoria a partire dalle ore 9:00.

 

Nel dettaglio, è prevista:

 

– l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in via delle Scuole, nel tratto interessato dai lavori, sul lato destro della carreggiata;

– l’apposizione della segnaletica di lavori in corso e del limite massimo di velocità di 30 km/h;

– il restringimento della carreggiata con installazione di freccia direzionale a 45° (destra o sinistra, secondo necessità operative) e ulteriore limite di velocità a 30 km/h.

 

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare eventuali spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.

 

 

 

 

 

