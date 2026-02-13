Pineta di Fregene: via libera alla nuova riserva idrica antincendio

Scatta il piano della Giunta di Mario Baccini: più sicurezza contro i roghi e tutela del patrimonio verde

Il verificarsi di incendi, soprattutto durante la stagione estiva, rappresenta un fenomeno che può compromettere la sicurezza del territorio e la stabilità degli ecosistemi. Per questo motivo la Giunta guidata dal Sindaco, Mario Baccini, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una riserva idrica antincendio, con annesso gruppo di pompe di pressurizzazione, a servizio della storica Pineta di Fregene, ricadente all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. L’opera è dotata di un moderno gruppo di pompe di pressurizzazione, rappresenta un presidio fondamentale per contrastare i roghi estivi e garantire la stabilità degli ecosistemi locali.

Parallelamente agli interventi di prevenzione incendi, l’Amministrazione ha avviato un più ampio programma di tutela e valorizzazione del patrimonio arboreo. Lo scorso novembre è partita una campagna di messa in sicurezza che ha previsto l’abbattimento delle piante compromesse e la successiva ripiantumazione di 121 nuovi esemplari tra pini, lecci e querce, come richiesto dalla Commissione della Riserva, contribuendo così al rafforzamento del patrimonio ambientale e paesaggistico.

A breve prenderanno inoltre avvio i trattamenti endoterapici contro la cocciniglia tartaruga su circa 2.000 pini della Pineta di Fregene e in altre aree del territorio comunale, con l’obiettivo di preservare la salute delle alberature e contrastare la diffusione del parassita.

Nell’ottica di migliorare ulteriormente l’efficienza del servizio di manutenzione del verde pubblico, il Comune di Fiumicino ha stabilito di indire una gara per l’affidamento di un Accordo pluriennale finalizzato alla manutenzione periodica del patrimonio arboreo. L’accordo comprenderà, tra le altre attività, anche un servizio di pronto intervento, indispensabile per fronteggiare situazioni emergenziali dovute, ad esempio, allo schianto di rami, alla caduta di alberi o ad altre condizioni di pericolo.

L’obiettivo primario dell’Amministrazione è tuttavia quello di prevenire tali criticità, riducendo al minimo le situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità attraverso una programmazione puntuale degli interventi, basata sulle caratteristiche, sulle condizioni, sullo stato di salute e sull’ubicazione di ciascun albero.

A tal fine, l’Agronomo incaricato avvierà un programma di monitoraggio ciclico del patrimonio arboreo, in un’ottica di gestione integrata del rischio, che prevede: l’aggiornamento del censimento risalente al 2017, la macro-zonizzazione del territorio secondo criteri di gestione del rischio e la definizione di un piano di cura mirato alla mitigazione delle criticità per la pubblica e privata incolumità.