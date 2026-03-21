Supernova, domenica trasferta decisiva a Formia

Pasquinelli: “Servono maturità e motivazioni per chiudere al meglio il campionato”

“Continuare a fare la nostra pallacanestro per chiudere nel migliore dei modi il campionato” il messaggio di Roberto Pasquinelli, coach della Supernova Fiumicino, alla vigilia della trasferta di Formia contro il Jumbo Basket.

Domani alle 18:30 spazio a uno degli ultimissimi appuntamenti della stagione regolare della DR1, spazio alla prima delle ultime tre partite del girone C.

“In questo momento della stagione ognuno gioca per i propri obiettivi, per cui sono tutte gare delicate da affrontare con la concentrazione a livelli alti – ha aggiunto Pasquinelli – Sarà fondamentale mostrare la maturità che ha contraddistinto le ultime partite, specie quella con Cassino dove siamo stati bravi a colpire nel momento giusto. Domani affronteremo una squadra con tanta voglia di rivalsa dopo l’ultima sconfitta, ma sono sicuro che le nostre motivazioni saranno superiori”.