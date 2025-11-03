Sul campo dell’Aprilia la seconda vittoria consecutiva per la Supernova

I rossoneri si sbloccano in trasferta e arrivano le risposte giuste (57-103)

Seconda vittoria consecutiva, la terza nelle prime cinque giornate di campionato. Arrivano le risposte giuste da parte della Supernova Fiumicino che, sul campo dell’Aprilia, si sblocca finalmente in trasferta (57-103).

Lo fa con il giusto spirito, nel modo migliore. Tempo pochi possessi e i rossoneri provano di fatto a mettere già le cose in chiaro: prima con Galan che corre il doppio degli altri, poi con Madonna che ci mette qualità in attacco, ed infine con il capitano Parlato che non solo spiega pallacanestro in lungo e largo ma colpisce anche dal perimetro con i canestri che costruiscono il +14.

Un vantaggio che un pò alla volta continuerà a crescere, per merito di tutta la squadra. Come al solito, infatti, coach Pasquinelli si affida anche alla panchina che ancora una volta risponde presente, Di Natale, Parroccini, Rinaldi e Alongi sono preziosissimi per il +24 dell’intervallo che vuol dire due punti in cassaforte con venti minuti di anticipo (nella ripresa Vivero immarcabile e apporto utile di Colaiori).

VIRTUS BASKET APRILIA-SUPERNOVA FIUMICINO 57-103 (20-33, 31-55, 44-74)

Supernova: Madonna 11, Norcino 10, Vivero 25, Galan 9, Parroccini 12, Bartoccetti, Alongi 3, Rinaldi 2, Di Natale 13, Parlato 13, Colaiori 4. Coach: Pasquinelli