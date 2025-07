Studio Bartoccetti si conferma partner della Supernova

Presidente Porfidia “Orgogliosi, questa è la parola giusta per descrivere l’attuale sentimento.”

Due brand all’avanguardia che hanno deciso di rafforzare la partnership all’insegna della passione, dello stile e con quella sana voglia di voler crescere costantemente che da sempre li contraddistingue. Dopo il feeling nato nella scorsa stagione, nel 2025-26 la Supernova Fiumicino del presidente Porfidia e lo Studio Bartoccetti daranno ulteriore stabilità alla collaborazione che sin dal primo momento ha avuto come obiettivo quello di costruire non solo nell’ambito sportivo ma anche in quello sociale.

Studio Bartoccetti è diventato negli anni un vero punto di riferimento nell’amministrazione condominiale a Roma. Sin dal 1999, quando tuto è nato, il partner rossonero ha instaurato sempre un rapporto di fiducia con i propri clienti, offrendo non solo una visione strategica innovativa ma anche la soluzione su misura per qualsiasi esigenza, tanto da riuscire a conquistare la fiducia di più di 10.000 unità abitative. Numeri che confermano, senza alcun dubbio, la leadership nel territorio romano.

“Orgogliosi, questa è la parola giusta per descrivere l’attuale sentimento. Quando un brand così importante si riconferma nostro partner vuol dire che ha compreso la bontà del nostro lavoro che prosegue spedito anche grazie al supporto dello Studio Bartoccetti. Insieme vogliamo continuare a scrivere pagine importanti del nostro libro, un libro che dovrà entusiasmare il nostro movimento”, ha dichiarato Gianpaolo Porfidia, presidente Supernova.

“Con entusiasmo rinnoviamo la partnership con la Supernova – aggiunge Claudio Bartoccetti numero uno Studio Bartoccetti – per noi non si tratta solo di sostenere una squadra di basket ma di condividere e promuovere i valori in cui crediamo: impegno, spirito di squadra e crescita, dentro e fuori dal campo. Conosciamo da vicino la serietà del progetto e siamo orgogliosi di continuare a farne parte. Siamo certi che questa nuova stagione porterà grandi soddisfazioni, saremo al fianco della squadra per ogni sfida”.