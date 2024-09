Sport, parte la nuova stagione dell’ASD Atletica Villa Guglielmi

Un anno di sfide, nuove sedi di allenamento e grandi aspettative

di Dario Nottola

Al via, a Fiumicino, la nuova stagione dell’ASD Atletica Villa Guglielmi: un anno di sfide, nuove sedi di allenamento e “grandi aspettative”.

“Con grande entusiasmo” la storica società di atletica leggera dà il via a una nuova stagione sportiva, pronta a proseguire il percorso di crescita che ha visto i suoi atleti raggiungere “importanti traguardi sia a livello regionale che nazionale”.

“Anche quest’anno, grazie al supporto della nostra comunità e all’impegno di tutti, siamo riusciti a garantire la continuità delle attività per tutte le categorie, dalla scuola di atletica agli agonisti, nonostante le difficoltà logistiche – fa sapere il sodalizio – In previsione dei lavori imminenti allo stadio Vincenzo Cetorelli da parte del Comune di Fiumicino, e con la necessità di trovare altre soluzioni temporanee per lo svolgimento degli allenamenti quotidiani, abbiamo trovato nuove strutture dove i nostri atleti potranno continuare ad allenarsi e proseguire la stagione“.

La nuova stagione si apre con l’avvio dei corsi il 28 settembre, gli atlete e le atlete delle categorie Ragazzi e superiori, oltre agli Amatori e agli Assoluti, si potranno allenare ogni sabato dalle 9 alle 12 presso lo Stadio Tre Fontane di Roma, un centro di preparazione Paralimpica dotato di una pista modernissima e dove i giovani potranno avere accesso ad ogni servizio.

Per i Cadetti e gli Allievi, i corsi sono già partiti il 15 settembre presso il campo del Rugby Fiumicino a Isola Sacra, con allenamenti previsti il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio. Da ottobre, i piccoli atleti delle categorie Pulcini ed Esordienti saranno ospitati al campo sportivo della Parrocchia “S. Maria Madre della Divina Provvidenza”- Madonnella – di Isola Sacra, il martedì e il giovedì pomeriggio.

“Infine, grazie all’accordo con il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle dell’Infernetto, circa 15 atleti avranno la possibilità di allenarsi in questa struttura durante la settimana. Nonostante le sfide, l’ASD Atletica Villa Guglielmi non si ferma mai, e con grande sforzo abbiamo garantito che tutti i nostri atleti possano continuare a prepararsi al meglio”, è sottolineato.

Il calendario è ricco di appuntamenti importanti. Il 20-21 settembre, a Rieti, le “Promesse” parteciperanno ai Campionati Regionali Individuali Cadetti e Cadette, con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi e, in alcuni casi, tentare di battere il record italiano. Saranno presenti le Cadette che si cimenteranno in varie distanze eD, in particolare, un atleta proverà a superare una prestigiosa prestazione nazionale.

Il 5 ottobre l’attenzione si sposterà sul Campionato Italiano dei Cadetti a Caorle, dove proprio il giovane talento Artem Shablii darà il meglio, negli 80 mt, per affermarsi a livello nazionale.

“Siamo entusiasti di ripartire con una nuova stagione e di affrontare le sfide che ci attendono – dichiara il Presidente dell’ASD Atletica Villa Guglielmi, Ludovico Nerli Ballati – Ringrazio tutti coloro che ci stanno sostenendo in questo momento cruciale: gli atleti, le loro famiglie, lo staff e tutti gli appassionati. Il nostro auspicio è di ricevere sempre più supporto da parte della comunità locale e delle istituzioni, affinché possiamo tornare presto ad allenarci e gareggiare in una pista rinnovata. Insieme, possiamo costruire un futuro ancora più brillante per tutta la comunità e l’intero territorio”.

Per tutte le informazioni: segreteria, via G. Fontana 14 con i corsi di gruppo già attivi di Ginnastica posturale e per la terza età.

Per informazioni: Tel: 328 000 4643 – segreteria@atleticavillaguglielmi.com