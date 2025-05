SPORT: Nella 15ª edizione del Torneo di Perugia, alla Fiumicino Rugby il premio di “Miglior società Assoluta”

I piccoli atleti si sono confrontati al meglio con i pari di molte realtà del centro Italia

E’ stata una domenica, quella scorsa, all’insegna del divertimento ed oltretutto piena di soddisfazioni per il minirugby della “Fiumicino Rugby”: i piccoli atleti, nella 15ª edizione del Torneo di Perugia, si sono confrontati al meglio con i pari di molte realtà del centro Italia.

Risultato: splendide partite che hanno visto gli Under 6 vincere tutte e 5 le partite di giornata; la Under 8, dopo un girone da schiacciasassi, si è fermata solo in semifinale davanti al forte Montevarchi 3-2; la Under 10, che ha ormai abituato a grandi prestazioni, ha portato a casa una bellissima vittoria superando in finale gli amici del “Paganica Rugby” per 6-4; ed ancora la Under 12 ha messo tutti insieme i pezzi del puzzle aggiudicandosi il trofeo battendo con un secco 3-0 i pari età del “Sacro Cuore Pompei” arrivati anche loro alla finale dopo un percorso netto di 6 partite vinte; infine, gli Under 14, che hanno superato bene i padroni di casa del “Perugia” e la “Nuova Rugby Roma”, ma sono stati costretti a fermarsi in semifinale rendendo merito ai futuri vincitori toscani del “Tirreno Rugby” che si sono aggiudicati il match per 2-0. Alla fine sono saliti sul podio, al terzo posto.

Dulcis in fundo, la somma del bel lavoro svolto a livello societario ha consentito alla “Fiumicino Rugby” di portare a casa il premio di “Miglior società Assoluta”: si tratta dell’ennesima conferma che sul territorio di Fiumicino la compagine “ha la capacità ed il dono di poter far crescere i bambini e le bambine in un contesto sano e competente”.

La società ringrazia il “Rugby Perugia Junior” per l’organizzazione e l’ospitalità e come ormai da 15 anni” da’ l’arrivederci a maggio dell’anno prossimo.

(Immagine da web)