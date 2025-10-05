Spettacolo pirotecnico per l’Ostiamare che festeggia 80 anni di storia

I lidensi affrontano oggi il Sora Calcio all’Anco Marzio per consolidare il primato

di Umberto Serenelli

Cala il sipario sui festeggiamenti che si sono svolti al pontile di Ostia per gli 80 anni di storia calcistica dell’Ostiamare. Protagonisti dell’anniversario i baby del sodalizio tirrenico che hanno animato l’evento giocando nei mini-campi realizzati per l’occasione davanti e sul vicino arenile del pontile.

Da cornice all’appuntamento la mostra di foto storiche, montare su due grossi cubi al centro della passeggiata, dove è stato possibile apprezzare le immagini delle tante pagine di storia scritta dal sodalizio. Tra queste quella dei giovanissimi Daniele De Rossi e l’attuale ds Adriano D’Astolfo, davanti alla loro prima coppa.

Il sipario dell’atteso anniversario è calato con lo spettacolo pirotecnico sul mare e al vertice del pontile, alla presenza dell’assessore allo Sport, Alessandro Onorato.

“È una bella festa e non ho mai visto una giornata così per l’Ostiamare: un’importante risposta delle famiglie – sottolinea con tono soddisfatto De Rossi – Vogliamo creare i calciatori del futuro con la speranza che i nipoti seguano le stesse orme e non per portare la gente allo stadio ma per quelli che hanno a cuore la società e questa città”.

In sintonia con l’ex Azzurro anche i componenti del suo staff “In tempi record abbiamo creato i presupposti per festeggiare gli 80 anni che è un traguardo molto importante – precisa il dg Ferruccio Mariani – La cosa bella è la grande partecipazione e soprattutto la presenza di tanti giovani. Stiamo lavorando su un grosso progetto e sono quindi convinto che nel giro di qualche anno potremo creare qualcosa di importate per Ostia”.

I riflettori dei molti accorsi si sono posati sulla presenza alla manifestazione dell’amministrazione comunale Capitolina.

“Grande emozione vedere tanti bambini giocare sul pontile – commenta infatti l’assessore Onorato – Ringrazio la società, De Rossi e lo staff per aver organizzato una così bella serata. L’Ostiamare è diventata un punto di riferimento sociale e sportivo per tutto il territorio. Grazie agli investimenti di De Rossi e alla collaborazione con l’amministrazione, l’Ostiamare diventerà un polo d’eccellenza nazionale”.

L’obiettivo è quello di trasformare il club bianco-viola nel terzo polo calcistico, alle spalle di Roma e Lazio, una volta riqualificato l’impianto sportivo “Anco Marzio”.

“C’è un progetto definitivo che verrà depositato a breve – conclude Onorato – appena terminato l’iter faremo di tutto perchè il prossimo anno possano iniziare i lavori. Siamo convinti che il 2026 sarà l’anno giusto”.

I gabbiani guidano attualmente la classifica della serie D ed hanno messo nel mirino la promozione in C: un sogno inseguito oggi da Ostia pallonara. Intanto, domani pomeriggio, la capolista sarà protagonista in casa del match contro il Sora Calcio 1907 e i tifosi si aspettano un’altra affermazione per conservare il primato del raggruppamento F.