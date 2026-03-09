Si chiude la 45ma edizione del Campionato Invernale d’Altura di Roma

Dieci prove disputate e oltre 70 imbarcazioni in gara. Sabato le premiazioni al Pala Fersini

L’ultima giornata della 45ma edizione del Campionato Invernale d’Altura di Roma si è conclusa con una prova disputata in condizioni di mare piatto e vento leggero, che ha consentito di portare a dieci il numero complessivo delle regate disputate nel corso della manifestazione.

L’evento sportivo, organizzato dal Circolo Velico Fiumicino sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e dell’Unione Vela d’Altura Italiana, ha visto la partecipazione di oltre 70 imbarcazioni, impegnate in regate tra le boe e su percorsi costieri.

Un impegno organizzativo significativo: quattro campi di regata, quattro mezzi di assistenza e posa boe e oltre 15 persone tra staff e ufficiali di regata hanno garantito il regolare svolgimento delle prove dalla fine di ottobre fino all’8 marzo.

Per conoscere i vincitori ufficiali bisognerà attendere la cerimonia di premiazione di sabato prossimo, che per la prima volta si svolgerà presso il rinnovato Pala Fersini di Fiumicino, ma le classifiche consentono già di delineare i protagonisti di questa edizione.

Nella categoria Regata si impone sia nella classifica IRC sia in quella ORC Nautilus Mai Tai Roa, l’Hanse 34 dell’armatore Pino Stillitano, in regata per il Nautilus Yacht Club.

Alle sue spalle, nella classifica ORC, si piazza Geex, l’Italia Yacht 11.98 di Angelo Lobinu, già protagonista nelle passate edizioni.

Nella classifica IRC il secondo posto va invece al First 34.7 “P.V. Semper Fox” di Paolo Colangelo, che conquista anche il terzo posto in ORC.

Completa il podio IRC il First 40 “Foxy Lady” di Giuseppe Raselli.

Nella categoria Crociera / Gran Crociera domina in entrambe le classifiche IRC e ORC il Dufour 405 Grand Large “Bijou” di Massimiliano Cataldi, seguito dal Comet 36 “Gaia” di Andrea Proietti.

Il terzo posto ORC va al Grand Soleil 40 “Pippopippo” di Roberto Cimini, mentre nella classifica IRC la medaglia di bronzo è per “Kika2” di Stefano Nicolò.

Nel raggruppamento Vele Bianche, dopo dieci prove disputate, la vittoria va a Fabrizio Balassone con il Sun Fast 43 “Bellamia”.

Secondo posto per “Brava Les Copains”, storico IOR One Ton di Roberto Maiorana, disegnato da Alessandro Vallicelli, come le altre imbarcazioni della serie “Brava” di Pasquale Landolfi.

Completa il podio “Josua”, il Grand Soleil 341 di Emma Albani.

La 45ma edizione del campionato si è distinta anche per l’introduzione di prove su percorso costiero, con una classifica dedicata vinta dal First 35 “First Fun”, seguito da “Le coge aux folles”, XP 33 in acqua con i colori della Lega Navale di Pescara. Terza posizione per il First 41.55 “Allegro Appassionato”.

Nel corso della stagione invernale sono state disputate dieci prove anche per la categoria Minialtura, con la vittoria dello Stag 29 “Spiffero” di Guglielmo Carducci.

Secondo posto per il Dufour 2800 “Se po fa’ III” del duo Apicella–Traini, mentre il terzo gradino del podio va a “Mada”, il Futura 33 di Pietro Prestininzi.

“È stato un campionato combattuto – ha dichiarato il direttore sportivo del circolo, Massimo Pettirossi – e per molti equipaggi ha rappresentato un modo per mantenersi in allenamento e prepararsi ai prossimi appuntamenti sportivi. Con la primavera riparte infatti il calendario agonistico”.

Le acque antistanti il Porto Turistico di Roma ospiteranno già il 21 e 22 marzo il Trofeo Porti Imperiali, regata sulle boe dedicata a Emanuela Paola Re, scomparsa sei anni fa.

“Il modo migliore per ricordarla – ha aggiunto Pettirossi – è proprio con una regata velica. Nell’organizzazione degli eventi sportivi è sempre stata al nostro fianco e abbiamo deciso di dedicarle non una regata qualsiasi, ma la nostra manifestazione valida per la qualificazione al Campionato Italiano ORC”.