Maccarese, l’Assemblea delle donne del Consultorio incontra il territorio

Alla Casa della Partecipazione presentate le attività del Consultorio di Fregene e del Centro Antiviolenza I-Dea tra testimonianze, musica e teatro degli studenti

di Fernanda De Nitto

La giornata internazionale della donna è stata l’occasione per l’Assemblea delle donne del consultorio di Fregene di presentare al numeroso pubblico intervenuto presso la Casa della Partecipazione di Maccarese le attività promosse sul territorio.

L’Assemblea è, infatti, un organo del Consultorio aperto a tutte le donne quale organismo di partecipazione previsto dalla legge, che rappresenta un ponte tra la struttura sanitaria e la comunità locale, con funzioni consultive e propositive verso l’equipe del servizio della Asl.

Le promotrici dell’iniziativa hanno voluto organizzare un pomeriggio di festa ed approfondimento incentrato sulla conoscenza delle attività promosse dal Consultorio e dal Centro Antiviolenza I-Dea di Maccarese.

Ad aprire l’evento sono state le stesse donne dell’Assemblea del Consultorio che hanno raccontato alla platea del loro impegno dedicato al sostegno di percorsi di prevenzione e promozione del benessere e di consapevolezza e autonomia nelle scelte di salute. Le stesse si riuniscono ogni primo lunedì del mese come spazio aperto a tutte le donne che vogliono partecipare, al fine di migliorare le attività del consultorio in relazione ai bisogni del territorio.

Durante l’iniziativa le referenti hanno specificato, soprattutto ai giovani presenti in sala, che il servizio è rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri offrendo assistenza specialistica gratuita anche ai minori senza accompagnamento per incontri, colloqui, visite e consulenze riguardanti, ad esempio, la vita relazionale e affettiva, la sessualità e la contraccezione e la gestione delle emozioni.

Nel contesto dell’iniziativa sono state descritte anche le attività promosse dal Centro Antiviolenza I-Dea di Maccarese, gestito dalla cooperativa sociale BeFree, la quale si occupa di violenza di genere e della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Il Centro, avente sede in Via del Buttero, si dedica all’ascolto e al supporto psicosociale e legale di tutte le donne che stanno vivendo una situazione di violenza, in uno spazio protetto e sicuro.

Successivamente l’evento è proseguito con il concerto de “L’Insieme Harmonico” il quale ha deliziato i presenti con un repertorio di canti dedicati alla donna e alle varie situazioni storiche e sociali delle varie epoche.

Particolarmente toccante è stato poi l’intervento degli studenti dell’I.I.S. Leonardo Da Vinci, del progetto “Maschere di Vetro”, che hanno rappresentato attraverso uno spettacolo teatrale la disparità di genere spesso presente tra termini maschili e femminili che sono diversamente interpretabili, di solito con un accezione negativa quando si tratta di donne. Gli stessi ragazzi hanno poi interpretato alcune toccanti poesie e cantato dei brani iconici della discografia italiana come “Parole Parole” di Mina e “Minuetto” di Mia Martini.

La serata è terminata con i canti dell’Associazione “Grandi Laboratori Riuniti” che hanno creato un divertentissimo momento di festa con le più celebri canzoni della tradizione.