Serie D, l’Afragolese cala il poker nell’anticipo contro l’Aranova

I rossoblù sconfitti in terra campana con un pesante risultato

di Umberto Serenelli

Pesante sconfitta dell’Aranova nel match esterno contro l’Afragolese (4-1). Anticipo da dimenticare per i rossoblù che non meritavano di tornare a casa con un così vistoso passivo. Viste le condizioni fisiche incerte di qualche giocatore, l’allenatore ha blindato la zona nevralgica per cercare di frenare gli arrembaggi del complesso napoletano. Dura poco, però, perché gli avversari sbloccano il risultato, al 24’, su calcio piazzato di Filippini che fa esplodere lo stadio “Luigi Moccia”. Subito il gol, l’Aranova ha perso la consueta lucidità ed è finita per crollare davanti agli arrembaggi dei campani che, nel giro di cinque minuti, mettono al tappeto Pucci e compagni con un micidiale uno-due. Al 33’ arriva il raddoppio che porta la firma di Cascio.

Per nulla paghi, i padroni di casa colpiscono di nuovo con Katgbo. In apertura di ripresa l’andamento della partita cambia con l’allenatore dei tirrenici che gioca la carta Lazzeri, al posto di Calderoni. L’obiettivo è dare uno scossone al gruppo e fornire una maggiore spinta alla frastornata Aranova. Al quarto d’ora, infatti, arriva la marcatura del bomber Sorrentino (nella foto), al terzo centro stagionale, che accorcia le distanze. Dura poco la ripresa delle velleità dei colori ospiti perché, al 22’, l’Afragolese cala il poker con il nuovo entrato Ferrara. “Un calo di concentrazione ci è stato fatale – sostiene a fine partita il tecnico Daniele Scarfini –. Abbiamo comunque incontrato una grossa squadra proprio al termine di una settimana in cui siamo stati costretti a registrare molte defezioni, oltre ai diversi influenzati che sono comunque scesi in campo febbricitanti e hanno dato quanto potevano nelle loro condizioni fisiche”.

AFRAGOLESE – ARANOVA 4-1

AFRAGOLESE 1944: Cacciapuoti, Vecchione, Majorano (27’ st Scafaro), Langella M. (42’ st Lupoli), Sepe (37’ st Sokouri), Filippini, Nunziante, Katgbo (17’ st Ferrara), Collaro, Cascio, Senese. In panchina: Funaro, Molignano, Langella L., Palomba, D’Angelo. All. D’Angelo.

ARANOVA: Attinelli, Prati (27’ st Forti), Darini, Massimo (25’ st Carbone), Pucci, Cabella (25’ st Staffa), Sorrentino, Calderoni (1’ st Lazzeri), Germoni (37’ st Zeoli), De Angelis, Gningue. In panchina: Zonfrilli, Mastroiacovo, Fumasoni, Baldi. All. Scarfini.

Arbitro: Colombi di Livorno.

Assistenti: Moschella e Salituro di Reggio Calabria.

Reti: 24’ pt Filippini, 33’ pt Cascio, 38’ pt Katgbo, 15’ st Sorrentino, 22’ st Ferrara.