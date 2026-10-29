Interventi per la messa in sicurezza delle fermate del TPL e degli attraversamenti pedonali a Isola Sacra e Fregene

Riqualificati gli attraversamenti pedonali e rinnovata la segnaletica per migliorare la sicurezza stradale

Proseguono sul territorio comunale gli interventi di messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico e degli attraversamenti pedonali, con lavori che hanno interessato diverse strade di Isola Sacra e Fregene.

A Isola Sacra, gli interventi hanno riguardato via Passo Buole e via della Scafa, in prossimità della fermata del trasporto pubblico vicino alla scuola, dove è stato riqualificato l’attraversamento pedonale rialzato e rinnovata la relativa segnaletica. A Fregene, i lavori hanno interessato, tra le altre, via Portovenere e via Gioiosa Marea.

Le opere rientrano nel programma di interventi dedicato alla sicurezza stradale, con particolare attenzione alle aree frequentate da studenti, famiglie e utenti del trasporto pubblico.