Pechino Express 2027, in gara anche Danilo da Fiumicino

Dieci coppie lungo la Rotta dei due Oceani, tra Cile, Argentina e Brasile

Di Dario Nottola

Anche Danilo da Fiumicino, il brillante conduttore radiofonico noto per la sua partecipazione al programma “Chiamate Roma Triuno Triuno” su Radio Deejay e per il podcast “De Core”, sarà tra i protagonisti del cast dei viaggiatori in gara nella nuova stagione di Pechino Express 2027, svelato ufficialmente oggi. Lo show Sky Original, prodotto da Banijay Italia, arriverà il prossimo anno in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

Il capitano della spedizione sarà Costantino della Gherardesca, che guiderà il nuovo viaggio nel quale dieci coppie saranno impegnate nella “Rotta dei due Oceani”, tra Cile, Argentina e Brasile.

Le coppie che si preparano a correre lungo questa rotta sono: Rocco Siffredi e la moglie Rózsa Tassi, ex modella ungherese eletta Miss Ungheria nel 1990; Franceska Nuredini e Ginevra Festa, ballerine professioniste legate da una fortissima amicizia; Benji e Fede, cantanti e musicisti tra i più amati della scena pop italiana; Alessia Lanza e Andrea Fratino, content creator popolarissimi sui social; gli sportivi Andrew Howe, vicecampione del mondo e campione europeo nel salto in lungo, e Tommaso Marino, cestista professionista per oltre 21 anni e tra le voci più autorevoli del basket; Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo, due delle componenti della band Le Bambole di Pezza; Angela “Bella Fisica” Lin e Alessandro Zhu, madre e figlio; Danilo da Fiumicino (vero nome Danilo Contaldo), per l’appunto, e Alessandro Pieravanti, tra i più popolari podcaster italiani; Riccardo De Marco (DeNa) e Maria Bosco (MeriBì), che lavorano entrambi in Geopop: lui è un chimico e divulgatore scientifico, lei è laureata in matematica e ingegneria matematica; le sorelle Elisabetta e Marzia Gregoraci.

Un nuovo continente, il Sud America, e tre Paesi affascinanti e pieni di sfaccettature diverse fra loro, sia per i paesaggi e il territorio sia per le abitudini e le tradizioni, faranno da scenario a una nuova avventura con culture e panorami totalmente differenti da quelli visti negli ultimi anni.

Le coppie viaggeranno attraverso i deserti cileni e le impervie cime delle Ande, quindi le pianure argentine fino alle incredibili cascate di Iguazú, le più estese al mondo, e poi, da lì, nello spettacolare Pantanal brasiliano, lungo le vie delle miniere d’oro e fino a Rio de Janeiro. Un percorso durissimo, spettacolare e mai così ricco di diversità e tradizioni uniche, che porterà i viaggiatori a tagliare da ovest a est il continente, dal Pacifico all’Atlantico, nella Rotta dei due Oceani.