I ragazzi di Octopus in festa per Halloween

Un food truck e panini mostruosi per un’esperienza di socialità, autonomia e inclusione

La Cooperativa Octopus ha voluto regalare ai minori con disabilità seguiti dal servizio di Assistenza Domiciliare, nell’ambito delle attività di gruppo, un’esperienza diversa dal solito, organizzando un momento di festa e socialità dal forte valore esperienziale e partecipativo, dedicato all’evento popolare di origine celtica, ormai celebrato in tutto il mondo.

Per l’occasione, gli operatori della cooperativa hanno accolto nel piazzale della sede di Fiumicino un food truck, messo interamente a disposizione dei ragazzi. Per gli organizzatori non si è trattato semplicemente di festeggiare Halloween, ma di offrire ai minori l’opportunità di vivere qualcosa di nuovo, mettendosi in gioco in prima persona. I ragazzi, insieme al proprietario del food truck, hanno ideato e preparato il proprio “panino mostruoso”, scegliendo, sperimentando, creando e condividendo questo momento con gli operatori e gli altri partecipanti.

Un’esperienza semplice, ma speciale, organizzata da Octopus e pensata per andare oltre la routine delle attività quotidiane, per creare occasioni autentiche di incontro, autonomia, protagonismo e inclusione. A fare da cornice all’evento, una scenografia spettacolare, pienamente a tema Halloween, con ragni, mostri, scheletri e fantasmi e, soprattutto, tante ragnatele.

La Cooperativa desidera ringraziare in particolare “Alma_by_ginomelchiorre”, proprietario del food truck, che ha contribuito a rendere questa giornata ancora più speciale.

È anche questo il senso del lavoro che Octopus porta avanti ogni giorno: non limitarsi a offrire assistenza, ma costruire opportunità, immaginare esperienze nuove e creare contesti in cui ciascuno possa sentirsi partecipe, valorizzato e protagonista.